Congreso mexiquense inicia periodo ordinario de sesiones

Toluca, México.- La LXII Legislatura del Congreso mexiquense, inició su segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, donde la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, subrayó el carácter productivo, comprometido y transformador del Congreso mexiquense, como lo demuestran las 589 iniciativas aprobadas desde su instalación, el pasado 4 de septiembre de 2024 y que han contribuido al bienestar, la justicia y el desarrollo de la entidad.

Asimismo, destacó las 11 reformas constitucionales aprobadas con el respaldo de los ayuntamientos.

Sobre los temas que se abordarán en este periodo, que no podrá prolongarse más allá del 15 de mayo, señaló que se adecuará el marco normativo en materia de transparencia; se perfeccionará la legislación en seguridad pública y combate a la corrupción; y se garantizará la protección de vida e integridad de las personas en situación de vulnerabilidad que padecen violencia.

Además, se armonizará la legislación electoral con la normativa federal y se recibirá la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025; se atenderán diferendos limítrofes entre municipios, y se reforzarán acciones para la protección del medio ambiente.

Y se respaldarán las iniciativas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y que el Congreso mexiquense, en un ejercicio de unidad y pluralidad, mantendrá abiertas sus puertas a los poderes Ejecutivo y Judicial, subrayó que la LXII Legislatura mexiquense reforzará su carácter vanguardista, sensible a la realidad social y con la capacidad de perfeccionar los ordenamientos legales y expedir leyes que dialoguen con la vida cotidiana de las y los mexiquenses.

En la mesa directiva para este periodo de sesiones, fueron electos como vicepresidentas, las legisladoras Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) y Sara Alicia Ramírez de la O (PT); como secretarios, los parlamentarios Edgar Samuel Ríos Moreno (morena) y Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI); y como secretaria, la congresista Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN).