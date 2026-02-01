México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana: Sheinbaum

Guaymas, Sonora.— El Gobierno de México enviará esta semana ayuda humanitaria a Cuba consistente en alimentos, enseres e insumos fundamentales, como una medida inmediata para apoyar a la población de la isla caribeña, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una gira de trabajo en Sonora.Luego de encabezar la presentación del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas, la mandataria federal explicó que el envío será coordinado por la Secretaría de Marina, mientras continúan las gestiones diplomáticas para concretar, por la vía institucional, el suministro de petróleo mexicano a Cuba por razones humanitarias.

“Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, señaló Sheinbaum Pardo.La Presidenta subrayó que el objetivo central de estas acciones es atender las necesidades más urgentes de la población cubana y evitar una crisis humanitaria, por lo que, mientras se definen los mecanismos para el envío de combustible, México optó por adelantar el apoyo con alimentos y otros insumos esenciales.

“Estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. Eso es importante”, enfatizó.En este contexto, la titular del Ejecutivo Federal aclaró que el tema del envío de petróleo a Cuba no ha sido abordado en sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Precisó que dicho asunto fue tratado únicamente en el ámbito diplomático, durante un diálogo entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Ahí sí tocaron el tema. Y como lo digo, estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque esto no es un asunto de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba”, afirmó.Sheinbaum Pardo reiteró que la política exterior mexicana se guía por principios humanitarios y de cooperación internacional, por lo que el envío de ayuda responde a una necesidad urgente de la población cubana y no a consideraciones políticas.El anuncio se dio en el marco de una gira presidencial por Sonora, donde la mandataria presentó un ambicioso proyecto de modernización y expansión del Puerto de Guaymas, considerado estratégico para el desarrollo económico y logístico del noroeste del país.