Delfina Gómez refrenda respaldo del EdoMéx a la soberanía nacional

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó las Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional Estado de México, acto en el que reafirmó el respaldo de la entidad mexiquense a la política de soberanía impulsada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y subrayó que el proyecto de la Cuarta Transformación se sostiene en la unidad, el trabajo y el servicio al pueblo.

Ante miles de militantes provenientes de los 125 municipios del Estado de México, congregados frente a Palacio de Gobierno en la capital mexiquense, la mandataria estatal envió un mensaje de apoyo directo a la titular del Ejecutivo federal, al asegurar que no enfrenta sola los retos del país.“Enviamos un mensaje a nuestra querida Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo: Presidenta, no está sola; aquí estamos miles de compañeros mexiquenses que estamos contigo, que día con día, a través de nuestro trabajo y servicio a los demás, estamos haciendo patria”, expresó Gómez Álvarez ante los asistentes.

Durante su intervención, la gobernadora destacó que, si bien pueden existir diferencias de opinión o de enfoque, la Cuarta Transformación se distingue por ser un movimiento cercano a la ciudadanía y con especial atención a los sectores más necesitados de la población. En ese sentido, hizo un llamado a privilegiar la unidad nacional por encima de cualquier discrepancia.“Se podrán tener diferencias de ideas, de gustos o de probables acciones, pero México nos une”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de que la sociedad participe activamente en los asuntos públicos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Al evento asistieron presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados locales, así como militantes de Morena, ante quienes la gobernadora reiteró su compromiso con la defensa del respeto, la autodeterminación y la soberanía del país.“Desde el Estado de México, cuna del Humanismo Mexicano y de la Cuarta Transformación, respaldamos y apoyamos a nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos los brazos abiertos para colaborar con todos los países, con respeto, amistad y ganas de construir juntos, porque la soberanía se respeta, no se negocia”, enfatizó.

Finalmente, Delfina Gómez aseguró que las y los mexiquenses mantendrán una postura firme en la defensa de la soberanía nacional, al considerar que se trata de un principio fundamental para el desarrollo del país y el bienestar de su población.“Las y los mexiquenses siempre la cuidaremos, la defenderemos y la engrandeceremos. ¡Viva México y viva el Estado de México!”, concluyó.