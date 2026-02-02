Miles de Mexiquenses abarrotan Plaza de los Mártires en Toluca en Defensa de la soberanía y apoyo a Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez : LuzMa Hernández Bermúdez

Toluca, México.- Al grito de “No estás sola” y “La soberanía no se vende, se defiende”, miles de mexiquenses abarrotaron la plaza delos Mártires en la “Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional” convocada por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena que preside LuzMa Hernández Bermúdez.

“Hoy decidimos con claridad que estamos más Unidos que nunca reafirmando nuestro compromiso con la defensa de la soberanía nacional con la cuarta transformación y con el proyecto de nación de cabeza nuestra presidenta porque la soberanía no se negocia se ejerce estemos atentos al llamado de nuestra líder moral ahora la presidenta de México la doctora Claudia sheinbaum estemos pendientes de esas políticas públicas al servicio del pueblo porque la patria es primero”, enfatizó LuzMa Hernández Bermúdez, presidenta del comité estatal de Morena en el Estado de México.

La dirigente de la 4T en la entidad aseguró ante una plaza pletórica que la Política exterior está basada en el respeto y la no intervención y refrendamos el dicho juarista de “El respeto al derecho ajeno es la paz” ala vez que destacó que la gobernadora Delfina Gómez es el principal referente a nivel nacional de la 4T al demostrar con hechos y no con discursos su amor al prójimo y a la patria.Por su parte la gobernadora Delfina Gómez también se dirigió a los asistentes de quienes, dijo, son un ejemplo de civilidad y agradeció a diputados, funcionarios e integrantes del Comité Ejecutivo estatal pero “principalmente a los mexiquenses y que sepa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que no está sola”, señaló la titular del ejecutivo estatal.

También hizo uso de la palabra Francisco Vázquez presidente de la Jucopo, quien aseguró que “En un marco de fortaleza enviamos un mensaje a nuestra querida presidenta de la República la doctora Claudia Sheinbaum: efectivamente no está sola aquí estamos miles de compañeros mexiquenses que estamos contigo que hacemos día con día a través de nuestro trabajo a través de nuestro servicio a los demás estamos haciendo patria y por eso es muy importante que esta jornada está en reunión que tenemos esta asamblea efectivamente como decían los compañeros sirva de reflexión primero el fortalecer nuestra unidad un pueblo Unido una comunidad unida, jamás será vencida.

A nombre de los diputados federales, Pedro Zenteno dijo “Que se escuche fuerte y lejos estamos comprometidos en defender la soberanía que representa en defender la autodeterminación del pueblo de México representa la guardar nuestro territorio y cuidar los recursos naturales”.