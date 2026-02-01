Amplían horarios de El Insurgente por apertura total del tramo

Toluca, Méx.- En vísperas de la inauguración del tramo completo del Tren El Insurgente, que conectará de manera continua Zinacantepec con Observatorio, las autoridades del sistema ferroviario anunciaron la modificación y ampliación de los horarios de operación, con el fin de atender la demanda diaria de usuarios en ambos sentidos.

De acuerdo con la información oficial, de lunes a viernes el servicio operará de 5:00 a 00:00 horas. El primer tren partirá a las 5:00 horas tanto desde Zinacantepec como desde Observatorio, mientras que el último saldrá a las 23:00 horas desde la terminal mexiquense y a las 00:00 horas desde la Ciudad de México.

Para los sábados, El Insurgente funcionará de 6:00 a 00:00 horas, con salidas iniciales a las 6:00 horas en ambas terminales. El último tren mantendrá el mismo esquema de cierre: 23:00 horas en Zinacantepec y 00:00 horas en Observatorio.

En el caso de los domingos y días festivos, el horario de operación será de 7:00 a 00:00 horas. El primer tren saldrá a las 7:00 horas desde ambos extremos de la línea, mientras que el último partirá a las 23:00 horas desde Zinacantepec y a la medianoche desde Observatorio.

Las autoridades señalaron que estas adecuaciones responden a la entrada en operación del recorrido completo, lo que permitirá una mejor planeación de viajes para trabajadores, estudiantes y usuarios en general que se trasladan entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México.

Asimismo, exhortaron a la población a verificar los horarios vigentes y planear con anticipación sus traslados, especialmente en los últimos servicios del día.