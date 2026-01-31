Toluca impulsa el ajedrez infantil con nueva escuela de iniciación deportiva

Toluca, Méx.– Con la finalidad de acercar a la niñez toluqueña a actividades formativas que fortalezcan su desarrollo intelectual y social, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET) puso en marcha la Escuela de Iniciación de Ajedrez, un programa enfocado en niñas y niños interesados en aprender este deporte considerado uno de los más completos a nivel mental.

El proyecto arrancará el próximo 3 de febrero de 2026 y tendrá como sede la Unidad Deportiva Filiberto Navas Valdés, ubicada en la colonia Universidad, recinto que continúa ampliando su oferta deportiva para brindar opciones accesibles a la población infantil y juvenil del municipio.

La convocatoria está dirigida a participantes a partir de los seis años de edad, quienes serán integrados en grupos según su rango de edad para garantizar un mejor proceso de aprendizaje. Los menores de 10 a 12 años tendrán actividad los días martes y jueves, mientras que las niñas y niños de entre 6 y 9 años asistirán miércoles y viernes, todos en horario de 16:00 a 18:00 horas.

A través de esta iniciativa, autoridades deportivas buscan fomentar la práctica del ajedrez como una herramienta educativa que ayuda a desarrollar habilidades como la concentración, la planeación estratégica, la toma de decisiones y el pensamiento lógico, además de promover valores como la disciplina, la paciencia y el respeto hacia los demás competidores.

El IMCUFIDET destacó que este tipo de programas representan una alternativa positiva para que niñas y niños aprovechen su tiempo libre en actividades que impulsen su formación integral y refuercen la convivencia familiar y comunitaria mediante el deporte y la recreación.

Las inscripciones continúan abiertas y los interesados pueden solicitar mayores informes comunicándose al número telefónico 722 925 6800 o acudir directamente a las instalaciones del deportivo para conocer detalles sobre el proceso de registro.