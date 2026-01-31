Promueven clases gratuitas de básquetbol para fortalecer la convivencia en Zinacantepec

Zinacantepec, Méx.- Con el objetivo de impulsar estilos de vida saludables y generar espacios de integración social a través del deporte, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ) mantiene abiertas las clases de básquetbol dirigidas a toda la comunidad del municipio de Zinacantepec, actividad que se ofrece de manera gratuita y sin límite de edad para quienes deseen integrarse.

Las sesiones se desarrollan en las instalaciones de las Canchas de Básquetbol San Matías Transfiguración, un espacio que ha comenzado a consolidarse como punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en practicar este deporte, considerado una herramienta clave para fomentar disciplina, trabajo en equipo y hábitos saludables.

De acuerdo con autoridades deportivas municipales, estas actividades forman parte de la estrategia para promover el deporte como vía de bienestar físico y emocional, además de fortalecer la sana convivencia entre vecinos y ofrecer alternativas recreativas que ayuden a la prevención de conductas de riesgo entre la población juvenil.

Las clases se imparten de lunes a viernes en un horario de 16:00 a 18:00 horas y las inscripciones se realizan el primer día de cada mes directamente en la sede, por lo que las autoridades invitan a las familias a acercarse y participar, ya sea como jugadores o como acompañantes de quienes se integren a la práctica deportiva.

Al tratarse de una actividad gratuita y abierta, no se requiere experiencia previa, ya que el programa contempla desde fundamentos básicos hasta ejercicios y dinámicas para quienes ya cuentan con conocimientos del juego, permitiendo que cualquier persona pueda sumarse y aprender a su propio ritmo.

De esta forma, el deporte municipal continúa ampliando su oferta para que más habitantes encuentren en el básquetbol una opción de recreación, salud y convivencia comunitaria, reafirmando que el deporte es un espacio para todas y todos.