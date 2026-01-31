Las Diabla triunfaron en el Averno

Foto: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- Con carácter y determinación, las Diablas Rojas del Toluca lograron una importante victoria en casa al remontar un marcador adverso y quedarse con los tres puntos en un partido lleno de emociones. El equipo escarlata mostró temple para sobreponerse a un arranque complicado y terminó imponiéndose ante su afición en un duelo vibrante.

El conjunto local sufrió desde los primeros minutos, ya que al minuto 9 las Bravas aprovecharon una desconcentración defensiva para adelantarse en el marcador con anotación de Dayana Martín, poniendo presión temprana sobre las toluqueñas. Aunque Toluca intentó reaccionar con mayor posesión y aproximaciones por las bandas, le faltaba precisión en la zona de definición.

La visita volvió a golpear al minuto 33, cuando Yuinara López apareció para firmar el segundo tanto y colocar el 0-2, un resultado que parecía complicar seriamente el panorama para las Diablas. Sin embargo, el equipo no bajó los brazos y antes del descanso encontró el descuento gracias a Victoria López, quien devolvió la esperanza y cambió el ánimo del encuentro.

El cierre de la primera mitad marcó el punto de inflexión del partido. Poco después del gol, Liliana Fernández aprovechó el impulso para igualar el marcador, encendiendo a la afición presente. Con el envión anímico, Toluca salió decidido a completar la remontada y encontró el tanto definitivo por conducto de Aby Erceg, sellando el 3-2 y desatando la celebración en casa.

Con este resultado, el Toluca Femenil suma una victoria clave que refuerza su confianza y confirma su fortaleza como local. Ahora, el equipo escarlata se enfoca en su próximo compromiso, cuando reciba nuevamente en casa al Atlético de San Luis, con la intención de mantener la racha positiva ante su gente.

Alineaciones:

Deportivo Toluca Femenil: Valeria Martínez, Victoria López, Betzy Cuevas, Brenda Díaz, Diana Guatemala, Eugénie Le Sommer, Abby Erceg, Lilliana Fernández, Deneisha Blackwood, Amandine Henry y Manuela Pavi.

Suplentes Toluca: Adriana Meza, Sonia Vázquez, Kayla Fernández, Natalia Macías, Itzel Muñoz, Yaneisy Rodríguez, Cinthya Peraza, Mitsy Ramírez y Mariel Román.

FC Juárez Femenil: Emily Alvarado, Yunaira López, Karime Abud, Amanda Pérez, Ella Sánchez, Aisha Solórzano, Noemí Granados, Mónica Rodríguez, Mariana Cadenas, Liliana Mercado y Dayana Martín.

Suplentes Juárez: Karla Morales, Julitha Singano, Miriam Castillo, Norma Duarte, Blanca Solís, Giselle Espinoza, Blanca Mora, Aurelie Kaci, Miah Zuazua y Alondra Blanco.