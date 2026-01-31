Los Diablos sumaron una unidad en la Angelópolis

Puebla, Puebla.- La actividad de la Jornada 4 del torneo Clausura se reanudó tras la pausa por los compromisos amistosos de la Selección Mexicana, y uno de los encuentros más esperados enfrentó al campeón Toluca contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. El duelo dejó un empate sin anotaciones y la sensación de que los escarlatas dejaron escapar una oportunidad importante para sumar de a tres.

Durante los primeros minutos, Toluca asumió el control del balón y trató de imponer condiciones en campo rival, aunque la posesión no se tradujo en opciones claras frente al arco poblano. El Puebla, por su parte, optó por un planteamiento más conservador, apostando al orden defensivo y a las salidas rápidas, estrategia que por momentos generó mayor sensación de peligro que los intentos visitantes. Luis García apareció en momentos clave para evitar cualquier sorpresa en su portería.

El encuentro subió de intensidad antes del descanso, cuando una jugada dentro del área derivó en un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos, reflejo de la tensión que comenzaba a crecer ante la falta de claridad ofensiva. Para la segunda mitad, el técnico Antonio Mohamed buscó variantes y dio ingreso al refuerzo uruguayo Franco Rossi, quien terminó siendo protagonista tras provocar, al minuto 63, la expulsión del defensor Nicolás Díaz por una dura entrada.

Con superioridad numérica durante más de media hora, el Toluca adelantó líneas y presionó en busca del gol de la victoria, pero volvió a evidenciar problemas en la definición y en la generación de jugadas de peligro. El Puebla resistió con orden y logró conservar el empate ante su afición, mientras que los Diablos Rojos sumaron su segundo partido consecutivo sin poder marcar.

Ahora, Puebla visitará a Tijuana en la próxima jornada; mientras que el Toluca regresará al “Nemesio Diez” para enfrentar al Cruz Azul, compromiso en el que el conjunto mexiquense intentará recuperar contundencia y reencontrarse con el triunfo frente a su gente.

Alineaciones:

Club Puebla: Ricardo Gutiérrez; Luis Rey, Juan Vargas, Nicolás Díaz, Emiliano Gómez, Iker Moreno, Edgar Guerra, Esteban Lozano, Carlos Baltazar, Alejandro Organista y Eduardo Navarro.

Suplentes Puebla: Jesús Rodríguez, Miguel Ramírez, Alonso Ramírez, Pablo Gamarra, José Pachuca, Kevin Velasco, Brayan Garnica, Eduardo Mustre, Ángel Aros y Álvaro de la Rosa.

Deportivo Toluca Fútbol Club: Luis García; Bruno Méndez, Franco Romero, Federico Pereira, Sebastián Córdova, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Simón, Jesús Gallardo y Joao Dias.

Suplentes Toluca: Hugo González, Diego Barbosa, Luan García, Pavel Pérez, Mauricio Isais, Oswaldo Virgen, Everardo López, Franco Rossi, Jorge Díaz y Víctor Arteaga.