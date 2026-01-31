Atentado contra diputados en Sinaloa fue perpetrado por célula de “Los Chapitos”: Harfuch

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el atentado contra dos diputados locales en Sinaloa fue perpetrado por una célula del grupo delictivo conocido como Los Chapitos.

Durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno federal, el funcionario señaló que el Gabinete de Seguridad mantiene la coordinación de las investigaciones relacionadas con este caso, las cuales continúan en curso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Las víctimas del ataque son el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres, y su compañera de bancada, Elizabeth Montoya, quienes fueron reportados como hospitalizados en estado grave, aunque estables, de acuerdo con lo informado por el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, durante una sesión plenaria.

El líder partidista confirmó que, como consecuencia de la agresión registrada el miércoles 28 de enero, la diputada Elizabeth Montoya perdió un ojo, mientras que el legislador Sergio Torres permanece bajo evaluación médica debido a las lesiones que presenta en la cabeza.

Las autoridades federales y estatales continúan con las indagatorias para determinar las circunstancias del atentado y reforzar las acciones de seguridad en la entidad.