Lanzan convocatoria para la policía estatal de Puebla
- 31 enero, 2026
La secretaría de Seguridad Pública (SSP) lanzó una convocatoria, para contratar policías estatales hombres y mujeres.
De acuerdo a los requisitos, los interesados deberán contar entre 18 y 40 años, estudios mínimos de educación Media Superior.
Tener tiempo completo para la capacitación, ajustarse a los lineamientos de orden y disciplina, así como disponibilidad de cambiar de residencia en el interior del estado.
Entre los beneficios que obtendrán se encuentran prestaciones de ley, seguro de vida, servicio médico, cursos de actualización y especialización, programa de estímulos y crecimiento profesional, por citar algunos.
Para mayor información pueden acudir a la calle 10 Poniente #906, col. Centro o comunicarse a los números (222) 232 1678 ext. 113 o 115 WA: (222) 338 8452.