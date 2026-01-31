PROFEPA clausura proyecto turístico en Mahahual por carecer de autorización ambiental

Quintana Roo.- Por no contar con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impuso la clausura total temporal de las obras y actividades asociadas a un proyecto turístico ubicado en playa Mahahual, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

En un comunicado, la dependencia federal informó que la medida fue determinada luego de documentar trabajos de relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como labores de demolición y recolección de escombro, en una superficie total de 17 mil 115 metros cuadrados, sin contar con la autorización ambiental correspondiente.

La PROFEPA explicó que, en atención a una denuncia ciudadana, el pasado 28 de enero personal de su representación en Quintana Roo realizó una visita de inspección en materia de impacto ambiental a un conjunto de predios localizados en la localidad de Mahahual, que abarcan una superficie aproximada de 79 mil 426 metros cuadrados.

Durante el recorrido de campo, los inspectores levantaron las coordenadas del polígono intervenido y constataron la ejecución de diversas obras y actividades vinculadas al proyecto turístico. Ante la falta de acreditación de la autorización federal en materia de impacto ambiental, la autoridad determinó imponer como medida de seguridad la clausura total temporal de los trabajos, con fundamento en la legislación ambiental vigente.

La PROFEPA señaló que la visita de inspección concluyó el jueves 29 de enero y que, posteriormente, se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, el cual continuará conforme a los plazos y disposiciones establecidos en la ley.

Cabe recordar que en días pasados el diario Excélsior informó que un Juzgado de Distrito con sede en Quintana Roo concedió una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, ante la existencia de elementos que justifican la protección urgente del medio ambiente, en contra de la reconfiguración del uso de suelo autorizada por autoridades estatales y municipales para dar paso al megaproyecto turístico.

La medida cautelar impide que los promoventes del proyecto ejerzan los derechos derivados del cambio de uso de suelo, así como la validez de constancias, permisos y licencias obtenidas tras la aprobación de dicha modificación, hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo. El órgano jurisdiccional consideró el posible riesgo al ecosistema de manglar, la presión sobre el derecho al agua y la capacidad de la infraestructura existente, dada la magnitud del desarrollo turístico.

Por su parte, organizaciones ambientalistas como Greenpeace México, Grupo Gema del Mayab, Selvame MX y el Colectivo Salvemos Mahahual, entre otras, hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que niegue la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental al proyecto.

“Aún estamos a tiempo de evitar un daño ambiental irreversible, de consultar a las comunidades considerando sus propios paradigmas de desarrollo y de deliberar sobre el modelo de turismo que necesita la región, sin agravar la emergencia socioambiental en la que ya se encuentra”, manifestaron.