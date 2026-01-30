“Son el corazón de nuestro Gobierno”, destaca Delfina Gómez en encuentro con el DIF

Ixtapan de la Sal, Méx. –Con el objetivo de fortalecer la labor social y visibilizar experiencias exitosas en la atención a los sectores más vulnerables, el Pueblo Mágico de Ixtapan de la Sal fue sede del Encuentro Estatal de Sistemas Municipales DIF (SMDIF) 2026, bajo el lema “Buenas prácticas que transforman”. El evento contó con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, y la directora general del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, así como de presidentes municipales, legisladores y servidores públicos.

Durante la inauguración, la gobernadora Delfina Gómez destacó la relevancia de este encuentro y reconoció el trabajo de quienes integran los sistemas municipales DIF. “Este encuentro no es un evento más, es un acto que permite expresarles mi reconocimiento a quienes sostienen todos los días la primera línea del cuidado y del bienestar de los sectores más vulnerables. Ustedes son el corazón de nuestro Gobierno. Con su atención, calidez y prontitud, cambian la vida de las personas, visibilizando a quienes muchas veces han sido olvidados”, subrayó.

La mandataria resaltó la labor de los DIF en los 125 municipios del Estado de México, reconociendo que cada sistema enfrenta realidades distintas, pero que todos contribuyen al bienestar colectivo. Gómez Álvarez enfatizó la importancia de la sensibilidad social y la vocación de servicio en el desarrollo de políticas públicas locales, y exhortó a los participantes a reflexionar sobre cómo mejorar la atención a la población y, en especial, a niñas, niños y jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social.

En su discurso, la gobernadora también abordó la colaboración interinstitucional para atender problemáticas de seguridad y prevención del delito en jóvenes. Destacó que, gracias a la labor de los DIF municipales, es posible detectar situaciones de riesgo y ofrecer acompañamiento a familias, promoviendo la formación de ciudadanos empáticos, responsables y felices.

Por su parte, María del Rocío García Pérez, directora nacional del DIF, felicitó a las y los trabajadores de los DIF municipales por su sensibilidad humana y social, y destacó la importancia de intercambiar experiencias exitosas para fortalecer la red de protección social y garantizar derechos a la población más vulnerable. También resaltó el honor de acompañar a la gobernadora Delfina Gómez y a Karina Labastida en la inauguración del evento.

Durante el encuentro, la directora del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, detalló las actividades que se desarrollarán durante los dos días del evento, incluyendo conferencias magistrales como “Liderar para servir: liderazgo público con sentido social”, impartida por Juan Carlos Villarreal, y “Construir una buena práctica: herramientas para evaluar, documentar y mejorar la política social municipal”, presentada por Alma Patricia De León Calderón. Asimismo, se abordarán temas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, programas de bienestar y desarrollo comunitario, así como espacios de integración y participación para compartir experiencias y buenas prácticas.

En este contexto, se destacaron nueve municipios que implementan programas innovadores con impacto social, entre ellos Chiconcuac con su iniciativa “Enfócate en tu futuro”, enfocada en la salud visual de estudiantes, y Morelos con “Una vida sobre ruedas”, orientada a fortalecer la autonomía y autoestima de personas usuarias de sillas de ruedas. También participaron los municipios de Tianguistenco, Nicolás Romero, Toluca, Rayón, Zinacantepec, Huixquilucan y Hueypoxtla.El evento contó además con la presencia de Iván Rafael Gutiérrez Zaldívar, Presidente del Sistema Municipal DIF de Ixtapan de la Sal, y Jessica Rosalío Embriz, Presidenta Municipal Constitucional de Ixtapan de la Sal, así como legisladores y servidores públicos, quienes participaron activamente en el intercambio de experiencias y buenas prácticas.Finalmente, la gobernadora Delfina Gómez clausuró la inauguración formal del encuentro, reiterando su compromiso con la política social y la atención a quienes más lo necesitan. “Deseo de todo corazón que esta jornada sea fructífera y que los resultados nos permitan seguir transformando la vida de quienes más lo necesitan. Les deseo el mayor de los éxitos a todas y todos los participantes, pero en especial, para bien de nuestros mexiquenses. Enhorabuena”, concluyó.