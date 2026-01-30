Solicitan obras y servicios en municipios mexiquenses del noreste del Valle de México

Nicolás Romero, Méx.- Plenistas del Movimiento Antorchista (MAN) en el noroeste del Valle de México anunciaron la entrega de pliegos petitorios a los gobiernos municipales de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, Tultitlán, Tepotzotlán, Huixquilucan, Naucalpan, Villa del Carbón, Chapa de Mota y Nicolás Romero.

En los oficios de petición, señaló el dirigente social en la región Alejandro Navarro García, se relacionan las obras y servicios esenciales de colonias populares, como la introducción de redes de agua potable, drenaje y energía eléctrica, así como la construcción de pavimentaciones, muros de contención, aulas, laboratorios, canchas techadas, así como la regularización y escrituración de diversas colonias.

El dirigente social señaló que las entregas de los documentos de petición se entregarán en los últimos días del mes de enero en los municipios mencionado, por lo que realizaron una asamblea de coordinación con los plenistas, que son los dirigentes de las colonias de las comunidades consideradas en los pliegos de la petición.

En la mencionada asamblea los asistentes presenciaron un evento cultural, que incluyeron bailes regionales, así como música vernácula interpretada por los grupos culturales del MAN en Nicolás Romero donde, además, acordaron la calendarización de la entrega de los documentos mencionados.