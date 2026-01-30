Buscan solución al lirio acuático en la cuenca Lerma-Santiago

Toluca, Méx.- Para enfrentar uno de los principales problemas ambientales que afectan a los cuerpos de agua del centro del país, la Comisión de Saneamiento y Restauración del Río Lerma-Santiago lanzó una convocatoria dirigida a la comunidad académica, científica y técnica para compartir tecnologías, metodologías y proyectos de innovación enfocados en el control, aprovechamiento y manejo del lirio acuático.

De acuerdo con expertos, la proliferación de esta planta invasora ha generado severas afectaciones ecológicas, económicas y sociales en ríos, presas y lagunas de la cuenca Lerma-Santiago, al reducir la calidad del agua, afectar la biodiversidad, obstaculizar el flujo hidráulico y limitar actividades productivas como la pesca y el riego agrícola.

Ante este panorama, la Comisión busca sumar conocimientos y experiencias que permitan atender el problema de manera integral y sostenible.

El encuentro será el próximo 6 de febrero de 2026, en un horario de 11:00 a 15:00 horas, en la Casa de la Cultura de Salamanca, Guanajuato ubicada en la calle Revolución número 204, en el centro de dicha entidad.

Este recinto cultural, además de ser un espacio emblemático para la difusión artística y social, ha sido elegido como punto de reunión por su accesibilidad y su papel como sede de actividades académicas y de diálogo comunitario.

Durante la jornada, especialistas, investigadores, estudiantes y técnicos podrán presentar propuestas relacionadas con el aprovechamiento del lirio acuático, ya sea mediante procesos de reutilización, transformación en insumos productivos, control biológico, tecnologías de remoción o estrategias de manejo ambiental que contribuyan a la restauración de los ecosistemas acuáticos.

La convocatoria compartida por la Comisión de Saneamiento del Río Lerma-Santiago contempla la recepción de proyectos y propuestas hasta el 3 de febrero de 2026, fecha límite para que las y los interesados envíen sus aportaciones.

Las autoridades indicaron que el intercambio de conocimientos permitirá identificar soluciones viables que puedan ser replicadas en distintas regiones de la cuenca, una de las más importantes y extensas del país.

Además de fomentar la innovación, esta iniciativa busca fortalecer la colaboración entre instituciones educativas, centros de investigación, dependencias gubernamentales y especialistas independientes, con el fin de generar acciones coordinadas frente a un problema ambiental que ha persistido durante años.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico [email protected], o a los teléfonos (55) 5174 4000, extensiones 4877 y 2240, donde se brindará orientación sobre los lineamientos de participación y el proceso de registro.

A través de esta convocatoria, la Comisión de Saneamiento y Restauración del Río Lerma-Santiago pretende abonar a la protección ambiental y la búsqueda de soluciones innovadoras que contribuyan al rescate de los cuerpos de agua y al bienestar de las comunidades que dependen de ellos.