Agenda de Fracción de Morena será conjunta con el gobierno mexiquenses

Ciudad de México.- Durante dos días de reunión parlamentaria, las, le y los diputados mexiquenses de Morena, concluyeron en delinear una ruta legislativa con énfasis en lograr resultados: hacer propuestas que se traduzcan en derechos, mejores servicios y soluciones concretas para la vida diaria de las familias del Estado de México.

Se concluyó que el Poder Ejecutivo estatal proyecta presentar en 2026 un paquete amplio de 92 iniciativas, de las cuales 69 están contempladas para el periodo febrero–mayo (el que arranca este 1 de febrero) y 23 para septiembre–diciembre. Durante la bancada, los y las congresistas, ordenaron prioridades y anticiparon una agenda de trabajo coordinada con el Gobierno del Estado, para que el debate parlamentario tenga un hilo conductor y metas claras desde el arranque del periodo, señaló el coordinador parlamentario de morena y presidente de la Junta de Coordinación Política Francisco Vázquez. También, fueron tenidas, el estatus de iniciativas ya presentadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que se encuentran en ruta legislativa.

De las que están en comisiones se incluyen reformas y medidas en temas como identidad no binaria y orden de apellidos, amnistía (eliminando temporalidad y ampliando supuestos), penas inconstitucionales, seres sintientes, pueblos indígenas y afromexicanos, así como la expedición de la Ley de Unidades Económicas del Estado de México y sus Municipios, entre otras. En materia de Estado de Derecho y gobierno eficaz, se prevén iniciativas que promuevan reformas para eliminar trámites burocráticos mediante armonización en Gobierno Digital, fortalecer archivos, y expedir nuevas leyes de transparencia y protección de datos; además, se consideran pendientes vinculados a la reforma electoral federal como revocación de mandato/participación ciudadana, reglas contra nepotismo y no reelección, y la eliminación del fuero.

En tema ambiental y de agua se contemplan medidas de preservación y promoción ecológica, como reformas al Código de Biodiversidad (incluida la promoción de “cementerios verdes” y la declaración del Día Estatal de las Ciénegas de Lerma), la Ley del Mezcal del Estado de México y la armonización de la Ley del Agua estatal y municipal con la Ley General de Aguas; además de un bloque de reformas para participación estatal en comercio de emisiones, creación de consejos municipales de biodiversidad, fortalecimiento del combate a delitos ambientales, restricciones al cambio de uso de suelo y robustecimiento de la figura de daño ambiental.

Sobre el tema de empleo y desarrollo económico, las propuestas revisadas contemplan actualizar reglas para trámites e impacto estatal, fortalecer justicia laboral y derechos (libertad sindical, negociación colectiva y componentes como seguro de desempleo y fomento cooperativo), y modernizar la movilidad, incluyendo regulación de plataformas electrónicas de transporte, mototaxis y bicitaxis, además de armonizaciones en sistemas de transporte.

En la parte social, se perfilan iniciativas de alto impacto como la Ley de Salud del Estado de México, la Ley del Derecho al Cuidado Digno y del Sistema Integral de Cuidados y Apoyos, así como la Ley de Educación Superior y la armonización en ciencia y tecnología. Las, le y los diputados de morena reiteraron que este periodo ordinario se conducirá bajo una lógica política y parlamentaria definida: unidad, disciplina de trabajo y acuerdos con aliados legislativos, para construir mayorías responsables que permitan convertir las propuestas en resultados, siempre con el foco puesto en el beneficio directo de las y los ciudadanos.