Marina, GN y autoridades desmantelan call center ilegal en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Elementos de la Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la policía municipal aseguraron, a través de técnica de investigación de cateo, un inmueble que fungía como “call center”, y que estaría relacionado con el delito de extorsión y fraude bancario.

Derivado de una denuncia, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar un inmueble, en donde al parecer se cometían estos ilícitos, por lo que solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial la autorización para realizar técnica de investigación de cateo en un domicilio ubicado en la calle Venustiano Carranza, de la colonia Francisco I. Madero, perteneciente al municipio de Ecatepec.

Al interior de este inmueble, fueron localizados equipos de comunicación, telefonía, electrónicos y documentación física y digital, que al parecer contenía información bancaria, y que, posiblemente, era utilizada para actividades ilícitas relacionadas a fraudes a cuentahabientes.

Durante este despliegue operativo, se aseguraron computadoras tipo Laptop, equipos de cómputo de escritorio, audífonos con diademas y micrófono, modem emisores de internet, una máquina contadora de dinero y empaques de chips de telefonía celular.

Una vez que el Agente del Ministerio Público dio por concluida la diligencia, ordenó el aseguramiento del inmueble con la intención de preservar el lugar y las evidencias localizadas en el mismo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.