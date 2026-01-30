Detienen a nueve personas por intento de extorsión en Tezoyuca

Tezoyuca, Méx.- Por su presunta relación con los delitos de extorsión y portación de arma de fuego, nueve sujetos fueron detenidos en una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense, Policías municipales de Texcoco y Tezoyuca, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo a la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, se pudo precisar que el pasado 27 de enero, la víctima, quien se dedica a actividades comerciales, se encontraba dentro de su domicilio, ubicado en el municipio de Tezoyuca, lugar al que habrían arribado dos sujetos, quienes la amenazaron y le exigieron la entrega de una determinada cantidad de dinero, así como los documentos de propiedad de un terreno, para no causarle algún tipo de daño.

Al día siguiente, un grupo de diez personas portando armas de fuego, regresó al domicilio de la víctima para reiterar la exigencia económica, sin embargo, la víctima forcejeó con uno de ellos, y recibió un disparo.

Policías municipales de los municipios de Texcoco y Tezoyuca, así como elementos de la policía estatal fueron alertados de estos hechos, por lo que lograron la detención de nueve sujetos identificados como Brayan Alexis “N”, Víctor Uriel “N”, Oliver Brian “N”, Carlos Eduardo “N”, Froylán Martín “N”, Andri Yosef “N”, Emiliano “N”; y dos mujeres Tamara Alexandra “N” y Mariana “N”.

Una vez detenidos, estos individuos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, en donde una Autoridad Judicial determinará su situación jurídica, no obstante, deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.