Federaciones y atletas reciben plan anual de alto rendimiento 2026

Ciudad de México.- Las instalaciones de Villas Tlalpan de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) enmarcaron la sexta y última presentación del Programa Anual de Trabajo de Alto Rendimiento 2026, que encabezó Luis Rivera Morales, subdirector de Calidad para el Deporte y a la que se dieron cita representantes de 17 federaciones deportivas mexicanas.

Los trabajos que dirigieron autoridades de la CONADE tuvieron por objetivo marcar la línea a seguir para todos los deportes olímpicos y no olímpicos, durante el presente año, en el que, para la mayoría de las disciplinas el certamen fundamental será la cita en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“El objetivo de esta reunión es darles a conocer el plan de alto rendimiento 2026, que venimos trabajando desde septiembre con las diferentes federaciones, en el que nos plantearon cuáles son sus objetivos para este año, qué necesitan, qué competencias, campamentos y concentraciones”, detalló el subdirector, quien destacó que por instrucción del director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo se busca que todos los atletas y entrenadores estén al tanto de que eventos se van a apoyar durante el año.

Por su parte, la directora de Alto Rendimiento, Carolina Acosta, dio a conocer los calendarios detallados de actividades para cada deporte y disciplina, mientras que la doctora Dulce María Pérez Flores, directora de Medicina y Ciencias Aplicadas enumeró los servicios que ofrecen a los atletas.

Asimismo, el director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), Jahir Ocampo Marroquín, explicó los servicios e instalaciones con que cuentan los deportistas en las instalaciones de este complejo deportivo y el director de Finanzas, Carlos Robledo, señaló los tiempos que se lleva cada proceso administrativo para la obtención de recursos económicos.

A la sexta reunión se dieron cita deportistas, entrenadores, federativos y equipo multidisciplinario, de las disciplinas de polo acuático, pelota vasca, esquí acuático, hockey pasto, patinaje artístico sobre hielo, boliche, patinaje artístico sobre ruedas, tenis, escalada deportiva, golf, ajedrez, bádminton, skateboarding, patinaje velocidad, baloncesto, rugby 7 y breaking.

“La CONADE está creciendo con los deportistas, está al pendiente de lo que viene en cada deporte, cada disciplina, se acerca con nosotros los deportistas para informarnos lo que viene a lo largo del año, nos dieron información para que no haya dudas, para que nos preparemos tanto física como mentalmente para cada etapa que viene. Me gusta mucho esta iniciativa”, señaló la campeona panamericana 2026 de hockey in line, Danna Paulina Arana Mendoza.

El campeón panamericano de pelota vasca en frontenis parejas de Santiago 2023, Isaac Maximiliano Cruz Torres, resaltó: “Es muy bueno que la CONADE se interese en informarnos, para que nosotros tengamos armas para saber lo que va a ser el año competitivo. Todo el tema de trámites me interesa, porque muchas veces nuestras federaciones nos apoyan, pero ahora nosotros ya estamos más preparados en el tema”.

La seleccionada nacional de rugby 7, María Pruijn Pérez, compartió: “Se me hace muy padre, en lo personal no me había tocado una reunión general y aquí nos dieron a conocer puntos importantes, más porque vienen competencias muy importantes como los Juegos Centroamericanos y aquí nos explicaron los eventos de preparación”.

Por último, Arantza Fernández Gutiérrez de escalada deportiva, concluyó: “es una iniciativa muy buena, creo que es un gran apoyo para todos los deportistas en México y nos ayudará para seguir creciendo y seguir dando todo en el deporte”.