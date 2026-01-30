GEM entrega 13 mil pensiones del ISSEMyM, crecen 25% en 2025

Toluca, Méx.– Como resultado del proceso de transformación y rescate, instruido por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) otorgó de enero a diciembre de 2025, 13 mil 363 nuevas altas de pensión, lo cual representa un incremento de 25 por ciento, con respecto al año anterior.

De esta manera, el ISSEMYM, dirigido por Ignacio Salgado García, se consolida como una institución clave para el bienestar en la entidad; ya que es el responsable de administrar el sistema de seguridad social, que considera el pago de las pensiones derivado del retiro y el acceso a la salud de las y los servidores públicos mexiquenses.

Con el presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal, este organismo sectorizado a la Oficialía Mayor continuará con la atención de solicitudes de dictámenes, así como el pago de pensiones; conforme a la planeación establecida.

En este contexto, el Instituto se ha alineado a las políticas de austeridad del Gobierno estatal, sin comprometer la calidad de las prestaciones de seguridad social.

En congruencia con la filosofía “El Poder de Servir”, el Instituto mantiene una política social para el pago de las pensiones, dando prioridad a quienes se encuentren en situación vulnerable como son los casos de viudez, orfandad, enfermedad crónico degenerativa, edad avanzada y aquellas personas cuyo monto diario de pensión sea equivalente a un salario mínimo.

En lo que va de la actual administración estatal, se han otorgado más de 23 mil 300 nuevas pensiones, alcanzando una cifra histórica en beneficio de las y los trabajadores del servicio público y sus familias. Actualmente, la nómina de pensionados y pensionistas asciende a 96 mil 358 personas, reflejo del compromiso con quienes dedicaron años al crecimiento de la entidad.