La base trabajadora de servicios públicos, son el motor de Tlalnepantla: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Durante la celebración del Día del Servidor Público Sindicalizado, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, dijo a los trabajadores: “ustedes son el motor que mueve a esta administración. Por eso, mi compromiso es seguir trabajando de la mano, con respeto absoluto”.

El alcalde, reafirmó su compromiso con la base trabajadora del SUTEyM, y aseguró que el segundo gobierno de la transformación se distingue por ser una administración responsable, de diálogo y puertas abiertas.

Durante su intervención, el alcalde destacó que la relación entre el gobierno municipal y el sindicato no es de confrontación, sino de colaboración profunda, ya que ambos comparten un objetivo común: servir con excelencia a la ciudadanía.

“Nosotros respetamos y valoramos la trayectoria de lucha de su sindicato. Sabemos que detrás de cada una y uno de ustedes, hay una familia, ustedes son el motor que mueve a esta administración. Por eso, mi compromiso es seguir trabajando de la mano, con respeto absoluto a su autonomía y a sus conquistas laborales”, afirmó Raciel Pérez Cruz.

El presidente municipal fue enfático al señalar que su administración no es de “regatear derechos”. Reconoció la trayectoria de lucha del SUTEyM y el liderazgo de sus dirigentes, tanto a nivel estatal como local, subrayando que detrás de cada trabajador hay una familia que merece dignidad y respeto.

“Estamos convencidos de que cuando la base sindical y el gobierno comparten objetivos, el mayor beneficiario es la gente. Estamos aquí para cumplirle a los habitantes de Tlalnepantla que día con día exigen mejores servicios”, puntualizó el presidente ante los aplausos de los asistentes.

Finalmente, el alcalde agradeció la disposición de la dirigencia sindical para mantener una comunicación fluida y respetuosa, reiterando que la transformación de Tlalnepantla solo es posible si se camina de la mano con su fuerza laboral.