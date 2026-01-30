GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 30 enero, 2026

30 enero, 2026 Columnas

Columnas 0 Comments

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Hace unos días recordaba con unos amigos cuando podíamos echarnos una chelita en Toluca y regresar tranquilos a casa, pues la delincuencia no estaba tan fortalecida como ahora, donde muchas bandas de malandros y el crimen organizado, nos han robado la paz, la tranquilidad, la justicia y la oportunidad de tener una vida digna.

Ante esto, lo único que queda es el trabajo profesional de las autoridades y el combate a la corrupción, aquella que ha ocasionado que los que nos gobiernan se conviertan en los socios de los criminales sin importar el daño que le hacen al pueblo, aquel que ha tenido que aguantar asaltos, secuestros, asesinatos, desapariciones o extorsiones, entre otros delitos, que no pueden continuar.

Por ello, me parece positivo que, a inicio de semana, en una operación conjunta entre la Dirección de Seguridad Pública de Metepec, la Policía Municipal de Toluca y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se haya logrado desarticular y detener a una banda de mugrosos criminales que se dedicaban al robo de violencia de vehículos en el Valle de Toluca.

De igual forma, en Capulhuac, siete presuntos criminales fueron detenidos por presuntos delitos contra la salud y robo de motocicletas, gente que no puede seguir siendo tolerada, operar con facilidad y seguir jodiendo a la gente trabajadora, aquella que se levanta muy temprano y llega tarde a su casa para que no falte el pan en su mesa.

Lo malandros son faroles y se les identifica de inmediato, por eso, es que resulta molesto que las autoridades los dejen operar, principalmente a los sudamericanos y centroamericanos que han llegado a joder al pueblo mexicano gracias a la maldita impunidad que nos hace tanto daño.

Ojalá sigan las acciones a favor de la seguridad y el trabajo de inteligencia, pues atrás de estas bandas, también está el crimen organizado, aquel que pretende controlar todo y que por el bien de México y del territorio mexiquense debe ser detenido, encarcelado y enjuiciado, tal como pasó esta semana con estas dos brandas criminales que ojalá se pudran tras las rejas por todos sus delitos.

LA GRÁFICA DE HOY

Es de la reunión de trabajo que un grupo de editores y directores de medios de comunicación del Estado de México, sostuvimos con la senadora y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, quien nos platicó sobre las acciones que está llevando a cabo su partido, aquel que durante muchos años fue hegemónico, pero que actualmente vive una realidad distinta.

En lo personal, creo que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra en un momento coyuntural de su historia, aquel donde o hacen bien las cosas o se perfilarán por la ruta que los haga perder hasta el registro, de ahí, que los principios democráticos, que en el papel se ven muy lindos, deban aplicarse en los hechos para que los votantes puedan verlos como opción política.

Ante el poder político de Morena, la oposición a nivel nacional y estatal debe cambiar, pues lo que han hecho hasta el momento ha sido insuficiente, de ahí que los planes y proyectos que hay en el CDE del PRI suenen interesantes, ahora habrá que ver si tienen éxito, lo anterior, porque estamos prácticamente a un año de las elecciones intermedias y que se antojan interesantes, elecciones debe preponderar la democracia para seguir siendo una nación de instituciones, leyes y derechos.

Y VA DE CUENTO

Un indio, de nombre LUIS LÓPEZ, va a un bar y se le acerca el barman, de nombre CHRISTIAN PIRIZ a preguntarle qué quiere y éste le dice: Indio fuerte, querer bebida fuerte.

El barman le pasa un whisky de patata que podría matar a un caballo, pero el indio se queda igual y se va. Vuelve al día siguiente y dice: Bebida de ayer bebida de niños, indio fuerte querer bebida fuerte.

El camarero PIRIZ se le queda mirando asombrado y le prepara un cóctel con el mismo whisky, matarratas y aguardiente mejicano concentrado y le dice: Tome, ahí tiene algo fuerte.

El indio se lo toma y se va. Vuelve al día siguiente y dice: Lo de ayer no ser fuerte. Indio fuerte, querer bebida fuerte.

Desesperado, el barman decide darle algo fuerte de verdad, por lo que mezcla vodka, aguardiente, alcohol, pólvora, pimienta, escorpiones, alacranes y un poco de puré de frijoles que le quedaba de la semana anterior. Se lo da al indio y le dice: Esto sólo es para hombres fuertes.

El indio LÓPEZ se lo toma y se va. Al día siguiente vuelve el indio, y PIRIZ, asombrado de verlo todavía vivo, le pregunta: ¿Qué tal?

Y el indio le responde: Muy bien, indio fuerte y bebida fuerte. Lo único es que ahora vine caminando, pues ayer tirar pedo y quemar caballo…

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]