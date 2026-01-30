Aurelio Leonor Solís es el nuevo titular de Museos Puebla

Desde Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sigue anunciando cambios dentro de su gabinete.

Este jueves, informó que Aurelio Leonor Solís es el nuevo titular de Museos Puebla, en lugar de Cecilia Márquez, quien ocupó el cargo tres meses, tras la salida de José Farfán.

A su vez, este día, el titular de la secretaría de Cultura de Puebla, Fritz Glockner, agradeció al mandatario por la confianza, aseguró que sostienen una buena relación y sinergia para trabajar de la mano.