Gobierno de Puebla invertirá mil 300 mdp en el rescate de barrios fundacionales

Desde Puebla

El gobierno de Puebla invertirá mil 300 millones de pesos para el rescate de cuatro barrios fundacionales.

En conferencia de prensa, este jueves el coordinador del gabinete, José Luis García Parra, precisó que los barrios que serán tomados en cuenta son El Alto, La Luz y San Francisco.

Forman parte del área catalogada como Barrio Mágico.

Destacó que el proyecto registra un avance del 80% en la planeación y tendrá un alcance multianual.