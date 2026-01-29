Tlalnepantla busca consolidarse como el corazón industrial y comercial del EdoMéx: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El Gobierno Municipal de Tlalnepantla, encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz, reafirmó su firme compromiso de fortalecer los vínculos con el sector empresarial durante la reunión celebrada con los integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM).

Ante los empresarios, el Presidente Municipal subrayó que su administración trabaja de manera prioritaria en la consolidación de un entorno de confianza y certidumbre jurídica que facilite la inversión y el crecimiento de las empresas en el municipio.

Durante su participación, mencionó: “estoy dispuesto a trabajar, a caminar junto a los empresarios y que esta ciudad se convierta en una ciudad competitiva. Ofrezco honestidad, ofrezco trabajo, seré un aliado de la comunidad empresarial, seré un aliado de ustedes, cuenten conmigo, no les voy a fallar”.

También destacó que la colaboración estrecha entre el gobierno y los empresarios es fundamental para detonar el desarrollo económico, toda vez que este sector representa el principal motor en la generación de empleos y el bienestar de las familias de Tlalnepantla.

El alcalde puntualizó que se han instruido acciones concretas para agilizar trámites administrativos y garantizar una gestión pública transparente que elimine cualquier obstáculo para el desarrollo empresarial.

Con esta política de puertas abiertas y diálogo permanente, el Gobierno Municipal de Tlalnepantla, busca consolidarse como el corazón industrial y comercial del Estado de México, estableciendo una agenda común que permita modernizar la infraestructura y mejorar la seguridad en las zonas productivas.

Pérez Cruz, finalmente dijo que la suma de esfuerzos con organizaciones como ASECEM es clave para que Tlalnepantla sea el destino más atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras, impulsando así una transformación económica que beneficie a todos los sectores de la sociedad.