Registran avistamiento de aguililla cola roja en el Parque Estatal Cerro Gordo

Toluca, Méx.- La Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó un recorrido de monitoreo biológico en el Parque Estatal Cerro Gordo, en límites de Ecatepec y San Martín de las Pirámides donde se confirmó la presencia de un ejemplar de aguililla cola roja, una de las aves rapaces más representativas de los ecosistemas del centro del país.

De acuerdo con autoridades ambientales, el avistamiento fue durante labores de campo enfocadas al seguimiento de la biodiversidad que habita en esta área natural protegida, considerada una zona estratégica por su riqueza ecológica y su papel como corredor biológico.

Expertos indican que la presencia de esta especie es considerada un indicador positivo del estado de conservación del parque, ya que requiere de hábitats relativamente bien preservados para su supervivencia.

La aguililla cola roja cumple una función ecológica fundamental, al actuar como reguladora natural de poblaciones de roedores y reptiles, lo que contribuye al equilibrio del ecosistema y a la prevención de plagas que podrían afectar tanto a la flora como a las actividades humanas cercanas.

Asimismo, su presencia es utilizada por especialistas como un bioindicador, ya que refleja la calidad ambiental y la conectividad ecológica del territorio donde habita.

Personal de la Coordinación General de Conservación Ecológica explicó que estos monitoreos permiten obtener información clave sobre la fauna silvestre, evaluar cambios en la dinámica de las especies y fortalecer las estrategias de conservación y manejo del área natural.

Además, ayudan a detectar oportunamente posibles amenazas, como la pérdida de hábitat, la cacería ilegal o la presión por actividades humanas no reguladas.

El Parque Estatal Cerro Gordo alberga una diversidad importante de flora y fauna, por lo que las autoridades estatales mantienen acciones permanentes de vigilancia, restauración ecológica y educación ambiental, con el objetivo de preservar sus ecosistemas y fomentar una convivencia responsable entre la población y el entorno natural.

Finalmente, llamaron a la ciudadanía a respetar la vida silvestre y las normas establecidas dentro de las áreas naturales protegidas, evitar la perturbación de especies y reportar cualquier actividad que represente un riesgo para el medio ambiente.

El registro de la aguililla cola roja refuerza la importancia de continuar con los esfuerzos de conservación, no solo para proteger a esta especie, sino para garantizar la salud ecológica del Parque Estatal Cerro Gordo y de los ecosistemas que lo rodean.