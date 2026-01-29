EdoMéx refuerza liderazgo logístico con nuevo Cross Dock de Mercado Libre

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Al inaugurar el Cross Dock de Mercado Libre más grande de América Latina, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que la entidad se consolida como uno de los principales destinos de inversión del país, gracias a su ubicación estratégica, su infraestructura logística y un clima de certeza jurídica que favorece el desarrollo económico y la generación de empleos.

Durante su mensaje, la mandataria estatal subrayó que este nuevo centro logístico, ubicado en Cuautitlán Izcalli, representa no solo una inversión histórica, sino una muestra de confianza del sector privado en la entidad mexiquense. “El Estado de México es un polo de desarrollo que ofrece grandes atractivos para la inversión, con infraestructura de comunicaciones consolidada, mano de obra calificada y respeto a la ley”, expresó ante directivos de la empresa, autoridades municipales, estatales y representantes del sector empresarial.

La gobernadora destacó que el proyecto, desarrollado de manera conjunta por Mercado Libre y Vesta, implicó una inversión de 140 millones de dólares y permitirá la creación de 5 mil nuevos empleos, que se sumarán a los más de 12 mil 500 puestos de trabajo que la empresa ya genera en el territorio mexiquense. Resaltó que este crecimiento impactará positivamente en municipios como Cuautitlán México, Tepotzotlán, Tultepec y Cuautitlán Izcalli, fortaleciendo la economía regional y metropolitana.

Gómez Álvarez hizo énfasis en las ventajas competitivas del Estado de México, al recordar que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en unidades económicas del sector logístico y el primer lugar en centros de distribución, de acuerdo con datos del INEGI. Señaló que este sector aportó el 8.3 por ciento del PIB estatal en 2024, posicionando a la entidad como un actor clave en la logística y el comercio nacional.

“Hoy, con la apertura de estas instalaciones, se confirma el gran potencial del Estado de México como puente de distribución nacional”, afirmó la mandataria, quien reconoció a Mercado Libre como una empresa líder a nivel mundial y reiteró el compromiso de su gobierno para seguir alentando inversiones productivas que se traduzcan en bienestar social.

La gobernadora también destacó el enfoque social y transversal del proyecto, al resaltar que 52 por ciento de los empleos generados son ocupados por mujeres, así como la prioridad de la empresa por contratar mano de obra local, lo que reduce tiempos de traslado y fortalece la economía de las comunidades cercanas. Asimismo, subrayó la importancia de articular políticas públicas en materia de educación, movilidad y desarrollo económico para responder a las nuevas demandas tecnológicas y logísticas.

“En los gobiernos de transformación impulsamos inversiones que generan crecimiento, empleo y bienestar. Trabajamos de manera coordinada con el sector privado, como lo ha instruido nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar que el desarrollo económico beneficie directamente a nuestra población”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, explicó que este centro logístico de última generación operará como un eje distribuidor clave para el Estado de México y el país, gracias a su conectividad con la autopista México–Laredo, el corredor industrial Toluca–Atlacomulco, el ferrocarril de carga y la cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En tanto, David Geisen, director general de Mercado Libre México y Senior Vicepresident de Commerce para Hispanos, informó que el Cross Dock cuenta con una capacidad operativa de 80 mil metros cuadrados y podrá procesar hasta 600 mil paquetes diarios, consolidando al Estado de México como un nodo estratégico del comercio electrónico nacional.

Al evento asistieron integrantes del gabinete estatal, entre ellos el secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete; el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa; el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Luis Daniel Serrano Palacios, así como directivos de Mercado Libre, quienes coincidieron en que esta inversión fortalece el desarrollo económico y la generación de oportunidades para las familias mexiquenses.