Gobierno del EdoMéx consolida la mayor red socioambiental del país

Lerma, Méx.– El Gobierno del Estado de México, por medio de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), a través de Mexiquenses Incidiendo con Ciencia y Estrategias Locales Innovadoras de Organización Social (MICELIOS), consolida la red socioambiental comunitaria más grande del país.

En la convocatoria 2025 de MICELIOS se recibieron 35 propuestas de 23 municipios del Estado de México, orientadas a atender diversas problemáticas socioambientales. Se consideraron dos modalidades: una para profesionistas y otra para actores locales con experiencia comprobable en proyectos productivos, tecnológicos o de conservación.

Con el inicio de la segunda generación de este programa que fortalece proyectos con impacto directo en organizaciones sociales y empresas comunitarias de zonas rurales y urbanas, se brinda un apoyo mensual de 8 mil pesos a personas mayores de 21 años con experiencia en temas relacionados con el agua, el campo, los recursos forestales y el medio ambiente.

Tiene una duración total de 20 meses, divididos en dos etapas: una formativa y otra de aplicación del conocimiento en territorio. Los diplomados son impartidos por la UNAM, la UAM y el Colegio de Posgraduados, lo que garantiza un acompañamiento académico especializado.

Las y los participantes comenzaron el primero de cinco módulos de formación, diseñados para fortalecer sus capacidades técnicas, organizativas y de gestión, con el objetivo de mejorar la incidencia de sus proyectos en las comunidades.

El apoyo económico puede otorgarse hasta por 10 meses, con posibilidad de renovación por un periodo igual, de acuerdo con el avance y resultados de cada proyecto.

Al finalizar, cada beneficiario deberá presentar informes trimestrales y un reporte final, en los que se documenten los resultados y el impacto logrado en su comunidad, organización social o empresa comunitaria.

El arranque de la segunda generación se llevó a cabo en la UAM Lerma, con la participación de Víctor Ávila Akerberg, director del COMECyT; Nora Goris, directora de la FES Acatlán de la UNAM; Gabriel Soto, rector de la UAM Lerma; y Mauricio Andrade, director del COLPOS en Ciencias Agrícolas, quienes dieron inicio formal a las actividades de capacitación.