Gobiernos Verdes refuerzan la seguridad con cámaras corporales para policías municipales

Estado de México.- En los Gobiernos Verdes, la seguridad se construye con hechos. Municipios como Almoloya de Juárez y Huehuetoca ya cuentan con cámaras corporales para policías municipales, una herramienta que fortalece la transparencia, mejora la confianza ciudadana y permite que la seguridad se ejerza con orden y legalidad.

Desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México se impulsa una visión clara en materia de seguridad: que nadie se pase de listo y que cada actuación policial quede debidamente registrada. Para el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, la inseguridad genera incertidumbre en las familias, por lo que es indispensable pasar del discurso a las acciones y dar resultados reales desde lo local.

Las cámaras corporales son pequeños dispositivos que portan los elementos de seguridad en su uniforme y que graban audio y video en tiempo real, con fecha y hora. Las grabaciones cuentan con sistemas de resguardo seguro, por lo que no pueden ser borradas ni editadas, lo que garantiza certeza y objetividad en cada intervención.

Esta tecnología beneficia directamente a la ciudadanía, al fortalecer la transparencia, inhibir abusos y permitir que cualquier actuación policial pueda verificarse. Al mismo tiempo, protege a los propios policías, ya que funciona como un testigo neutral que respalda su trabajo y ayuda a aclarar cualquier situación.

La implementación de cámaras corporales en Almoloya de Juárez y Huehuetoca es una muestra de que en los Gobiernos Verdes sí se trabaja, se invierte en tecnología y se toman decisiones responsables para mejorar la seguridad desde el ámbito municipal, con policías mejor equipados y mayor control institucional.

El PVEM Estado de México continúa avanzando para que este tipo de herramientas se extiendan de manera progresiva a todos los Gobiernos Verdes, como parte de una política de seguridad cercana a la gente, enfocada en el bienestar de las y los mexiquenses.

Así gobierna el Verde: con trabajo, con resultados y con compromiso con tu seguridad.