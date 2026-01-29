Fortalecen estrategia anticorrupción en municipios mexiquenses

Toluca, Méx.- Durante la 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM) se aprobó la realización de sesiones itinerantes, con el objetivo de fortalecer la vinculación interinstitucional y el acercamiento con los municipios de la entidad. La primera sede será el municipio de Almoloya del Río, donde se celebrará la 4ª Sesión Ordinaria el próximo 25 de febrero.

En este contexto, el Secretario Técnico de la SESAEMM, Víctor Romero Maldonado, destacó que por primera vez en la historia del Sistema Estatal Anticorrupción la Comisión Ejecutiva, integrada por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la Secretaría Ejecutiva, saldrá a territorio para sesionar, con el propósito de conocer de manera directa las realidades municipales y traducirlas en propuestas de estrategias y políticas públicas acordes a la realidad local.

Por otro lado, Claudia Margarita Hernández Flores, integrante del CPC, destacó que estas sesiones permitirán visibilizar las buenas prácticas que ya realizan los municipios, así como generar un espacio de retroalimentación desde este ámbito.

En la sesión también se dio a conocer la instalación del Sistema Municipal Anticorrupción (SMA) de Chapa de Mota, con lo que el Estado de México registra 123 de 125 sistemas municipales, lo que equivale al 98 por ciento de cobertura del territorio mexiquense, siendo la única entidad del país que contempla por ley la instalación de estas figuras.

Además, se destacó que 94 municipios y 33 organismos auxiliares han registrado información en el Sistema II de la Plataforma Digital Estatal (PDE), relativo a los servidores públicos que participan en procedimientos de contrataciones públicas. De igual forma, se informó que se cuenta con 152 convenios activos, con la capacitación de 108 municipios y 44 organismos descentralizados en el uso de esta plataforma para la generación de inteligencia anticorrupción.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso de fortalecer la coordinación con los municipios, impulsar la implementación efectiva de políticas anticorrupción y consolidar un trabajo territorial que permita atender las necesidades locales, en concordancia con el cumplimiento del Eje 1 “Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo” del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029.

A la sesión también asistieron Karla Isabel Colín Maya; Óscar Bazán Alatorre y Adriana Yadira Cárdenas Tagle, integrantes del Comité de Participación Ciudadana.