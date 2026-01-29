Arranca extensión nororiente del Centro de Bienestar Animal de Toluca

Toluca, Méx.- Con la realización de esterilizaciones y la aplicación de vacunas antirrábicas, inició con éxito la extensión ubicada en Villas Santín, Delegación Sauces, la cual funciona como sucursal del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca (CCyBA).

Esta iniciativa, impulsada por el Presidente Municipal Ricardo Moreno, tiene como objetivo fortalecer el control poblacional, la atención y el cuidado de los animales de compañía en esta zona de la capital; en su primer día de atención al público, la extensión opera al límite de su capacidad, realizando 25 cirugías y aplicando 22 vacunas antirrábicas al día.

El alcalde invitó a la población a hacer uso de este espacio recuperado y aprovechar los servicios que ofrece; informó que los días lunes, a partir de las 8:20 horas, se realiza la asignación de citas para los servicios de esterilización y vacunación, a través de los números telefónicos 722 198 10 00 y 722 198 09 00.

Además de brindar servicios de esterilización para perros y gatos, la Extensión Nororiente del CCyBA, ofrecerá pláticas sobre tutela responsable y bienestar animal, con el fin de fomentar una convivencia armónica y responsable con los seres sintientes.