Xalapa recibe a los mejores ciclistas en el Nacional de Pista 2026

Xalapa, Veracruz.- El Campeonato Nacional de Pista Juvenil, Junior y Élite 2026 reúne a las y los mejores ciclistas del país en Xalapa, Veracruz, del 27 al 31 de enero, como parte del ciclo deportivo nacional y del proceso de evaluación para la integración de selecciones nacionales avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La Unión Ciclista Mexicana (UCMEX), en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), organizan el Campeonato Nacional de Pista Juvenil, Junior y Élite 2026, primer evento del ciclo deportivo del presente año, en el Velódromo Internacional de dicha entidad.

La competencia contempla las categorías Juvenil A (13 y 14 años) y Juvenil B (15 y 16 años), en ambas ramas. Asimismo, las categorías Junior (17 y 18 años) y Élite, femenil y varonil, disputarán puntos UCI.

De igual manera, se incluye actividad de deporte adaptado con pruebas de Paraciclismo, fortaleciendo la inclusión y el desarrollo integral del ciclismo nacional.

Durante el campeonato se desarrollarán las pruebas de velocidad por equipos, persecución por equipos, madison, keirin, velocidad individual, kilómetro, 500 metros, 250 metros, persecución individual, scratch, carrera por puntos, eliminación y ómnium.

Las y los ciclistas que obtengan del primer al tercer lugar recibirán las medallas correspondientes, además de premios económicos, conforme a la convocatoria oficial.