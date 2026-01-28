Tren Suburbano tendrá horario especial el 2 de febrero

Toluca, Méx.- Con motivo del Día de la Constitución, este lunes 2 de febrero, el Tren Suburbano tendrá horario especial, es la primera fecha festiva del 2026.

De acuerdo con la información difundida, el servicio funcionará de 07:00 a 00:30 horas, con una frecuencia de paso de trenes cada 15 minutos, con el objetivo de atender la demanda de usuarios durante este día festivo, considerado como el primero del calendario oficial de 2026.

El Tren Suburbano es uno de los principales sistemas de transporte masivo que conectan al Estado de México con la Ciudad de México, particularmente a los municipios de Cuautitlán, Tultitlán y Tlalnepantla con la zona norte de la capital del país.

Su ruta principal recorre aproximadamente 27 kilómetros, desde la estación Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, hasta Cuautitlán, con paradas intermedias en Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería y Tultitlán.

Este sistema de transporte es utilizado diariamente por alrededor de 200 mil pasajeros, quienes lo eligen por su rapidez y eficiencia para trasladarse entre ambas entidades, reduciendo tiempos de traslado que en transporte convencional pueden superar las dos horas.

En promedio, el recorrido completo se realiza en aproximadamente 25 minutos, lo que lo convierte en una alternativa clave para trabajadores, estudiantes y visitantes.

Autoridades del transporte han señalado que, durante días festivos, el Tren Suburbano mantiene una afluencia constante, principalmente de personas que se desplazan hacia la capital del país por actividades recreativas, culturales o comerciales, así como de quienes laboran en sectores que no suspenden actividades.

Asimismo, se recordó a los usuarios planificar con anticipación sus traslados y considerar los horarios especiales para evitar contratiempos, además de seguir las recomendaciones de seguridad al interior de las estaciones y vagones.

El Tren Suburbano forma parte de la red estratégica de movilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México y su operación en días festivos contribuye a garantizar la conectividad entre el Estado de México y la Ciudad de México, fortaleciendo la movilidad regional y ofreciendo una opción de transporte segura, rápida y sustentable.