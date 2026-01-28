Williams explica ausencia en los test de Barcelona en la F1

Toluca, Méx.– La pretemporada de la Fórmula 1 arrancó en Barcelona con actividad en pista, pero sin la presencia de Williams, una ausencia que generó inquietud y recordó episodios complejos del pasado reciente del equipo británico. Ante los cuestionamientos, James Vowles, jefe de la escudería, explicó que la decisión de no participar en las pruebas fue estratégica, aunque reconoció que no dejó de ser complicada y dolorosa.

Vowles admitió que el plan original contemplaba estar en Barcelona, pero el desarrollo del proyecto obligó a replantear prioridades. “Es increíblemente doloroso, pero es parte de nuestra determinación de empujar los límites del reglamento”, señaló, dejando en claro que la ausencia no fue producto de improvisación, sino de una elección calculada.

El directivo explicó que realizar los test en España habría impactado negativamente en la producción de piezas clave para las primeras fechas del campeonato, particularmente Bahréin y Australia. Según Vowles, adelantar el proceso para cumplir con Barcelona habría comprometido el paquete completo del auto. “No tenía sentido hacer shakedowns en el frío de Barcelona cuando nuestro enfoque es llegar con todo listo para Bahréin”, sostuvo.

Además, descartó de manera tajante que la ausencia se debiera a problemas en los crash tests, los cuales ya fueron superados conforme a los estándares de la FIA. El verdadero desafío, explicó, está relacionado con la infraestructura y los procesos internos del equipo, que aún se encuentran en etapa de crecimiento y modernización.

El FW48 representa un reto mayor para Williams. Vowles reconoció que se trata del monoplaza más complejo que han desarrollado en los últimos años, con un nivel técnico que triplica al de modelos anteriores. Sobre los rumores de un posible sobrepeso del auto, el británico evitó dar cifras, aunque aseguró que el equipo actuará con rapidez si el problema se confirma una vez que el coche ruede en Bahréin.

A pesar del contexto, los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon respaldaron públicamente la decisión, aun sabiendo que llegarán al inicio de la temporada con menos kilómetros acumulados que el resto de la parrilla. Para Williams, el recuerdo de 2019 sigue latente, pero tras cerrar 2025 en el quinto lugar del campeonato de constructores, la escudería confía en que esta vez el riesgo asumido no se traduzca en un retroceso, sino en un paso firme dentro de su proceso de reconstrucción.