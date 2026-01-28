Tomateros alista a “México Verde” para la Serie del Caribe Guadalajara 2026

Toluca, Méx.– Con poco tiempo para el descanso y la mirada puesta en un nuevo objetivo internacional, Tomateros de Culiacán presentó de manera oficial el roster con el que encarará la Serie del Caribe Guadalajara 2026. Tras concluir su participación en la Liga Mexicana del Pacífico como subcampeón, la novena guinda se declaró lista para representar al circuito invernal bajo el nombre de “México Verde”, en un certamen que reunirá a los mejores equipos del Caribe en territorio nacional.

Como es tradición en esta competencia, los equipos participantes se refuerzan con jugadores destacados de otras organizaciones, y en esta edición Tomateros incorporó a 16 peloteros provenientes de distintos clubes de la LMP. El armado del plantel responde a la intención de presentar un equipo equilibrado, con profundidad en cada posición y la experiencia necesaria para competir ante rivales de alto calibre.

En la receptoría, el conjunto sinaloense contará con Alí Solís, Fernando Flores y Juan Uriarte, este último procedente de Cañeros de Los Mochis. El infield luce robusto con la presencia de Luis Verdugo, Joey Meneses e Ichiro Cano, además de Rodolfo Amador, Víctor Mendoza, Jasson Atondo y Carlos Sepúlveda, quienes aportan versatilidad defensiva y producción ofensiva. En los jardines, Fernando Villegas estará acompañado por Allen Córdoba, Estevan Florial y Yadir Drake, conformando un outfield con velocidad, alcance y poder.

El cuerpo de lanzadores se presenta como uno de los puntos fuertes del roster. Manny Barreda, David Gutiérrez, Sasagi Sánchez, Francisco Haro y Miguel Vázquez lideran un staff que se complementa con nombres de peso como Anthony Gose, Odrisamer Despaigne, Wilmer Ríos, David Reyes, Braulio Torres-Pérez, Rafael Córdova, Norman Elenes, Faustino Carrera y Guadalupe Chávez, brindando múltiples opciones tanto en la rotación como en el bullpen.

México Verde disputará cuatro encuentros en la fase inicial del torneo. Debutará el 1 de febrero ante Puerto Rico a las 12:00 horas; el 3 de febrero se medirá a Panamá a las 13:00; el 4 de febrero enfrentará a México Rojo a las 18:00, y cerrará la primera ronda el 5 de febrero frente a República Dominicana, también a las 18:00 horas, todos en horario de Sinaloa.

La edición 2026 será especial al contar con dos equipos mexicanos, luego de que la Confederación otorgara un segundo cupo al país anfitrión tras la baja de Venezuela. En este escenario, Tomateros buscará aprovechar la localía para pelear por el título y reafirmar el protagonismo del beisbol mexicano a nivel caribeño.