La Champions League entra en su fase decisiva con nuevos clasificados y playoffs definidos

Por: Dioney Hernández

Ciudad de México.- La UEFA Champions League cerró su fase de grupos y el nuevo formato del torneo europeo ya comienza a mostrar su impacto, con una competencia más exigente y una clara división entre los equipos que avanzaron de forma directa a los octavos de final y aquellos que deberán disputar los playoffs para mantenerse con vida en la lucha por el título continental.

Tras una intensa fase liga, ocho clubes aseguraron su pase directo a los octavos de final gracias a su regularidad y contundencia. Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City cumplieron con las expectativas y se colocaron entre los mejores del torneo, evitando la ronda de repechaje y ganando tiempo clave de recuperación de cara a la siguiente fase.

En contraste, varios gigantes del futbol europeo deberán afrontar el camino largo. Real Madrid, Internazionale, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen finalizaron entre los lugares 9 y 16 de la tabla, por lo que jugarán los playoffs con la ventaja de cerrar sus series como locales. Del otro lado, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, AS Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica buscarán dar la sorpresa al disputar el partido definitivo fuera de casa.

El nuevo formato también dejó eliminaciones inesperadas. Equipos con tradición en la competencia como Napoli, Ajax, PSV Eindhoven, Villarreal y Marseille quedaron fuera de la contienda, reflejando lo exigente que resultó esta primera edición del sistema de liga, donde cada punto fue determinante y no hubo margen de error.

El sorteo de los playoffs se realizará el viernes 30 de enero en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza, y definirá los cruces entre los equipos sembrados y no sembrados, de acuerdo con su posición final en la tabla. El evento podrá seguirse en transmisión en vivo a través de las plataformas oficiales de la UEFA.

Las eliminatorias se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida están programados para los días 17 y 18 de febrero, mientras que los duelos de vuelta se jugarán el 24 y 25 del mismo mes. De esta instancia saldrán los últimos ocho clasificados a los octavos de final, dando paso a la etapa más intensa y decisiva de la Champions League.