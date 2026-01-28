Supervisa Delfina Gómez avances de obra en 18 km del Periférico Norte

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, supervisó los avances en la reconstrucción del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes del Valle de México, cuya intervención contempla 108 kilómetros de repavimentación y una inversión superior a mil 200 millones de pesos.

Durante un recorrido a pie por los carriles centrales, a la altura de la colonia Alce Blanco, en el municipio de Naucalpan, la mandataria estatal constató el progreso de los primeros 18 kilómetros de obra, acompañada por el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García. La supervisión forma parte del seguimiento permanente que realiza el Gobierno del Estado de México a los proyectos estratégicos de infraestructura vial.

La rehabilitación del Periférico Norte, oficialmente denominado Boulevard Manuel Ávila Camacho, contempla la renovación tanto de carriles centrales como laterales, con materiales de alta resistencia que garantizarán una durabilidad de hasta 10 años en el asfalto, lo que permitirá reducir costos de mantenimiento a mediano plazo.

La gobernadora Delfina Gómez destacó que esta obra responde a una de las principales demandas de la ciudadanía mexiquense, al tratarse de una vía por la que transitan diariamente millones de personas. Subrayó que la modernización del Periférico Norte mejorará la seguridad vial, optimizará la movilidad y reducirá los tiempos de traslado, tanto para usuarios de vehículos particulares como para el transporte público y de carga pesada.

Asimismo, la mandataria estatal reiteró que 2026 será el año de las obras en el Estado de México, con el inicio de proyectos de alto impacto social, siendo la reconstrucción del Periférico Norte uno de los más relevantes por su alcance metropolitano y su influencia directa en la actividad económica de la región.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, a través de la Junta de Caminos del Estado de México, los trabajos se encuentran divididos en cuatro tramos de obra, que beneficiarán directamente a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán.

Las autoridades estatales estiman que esta modernización impactará positivamente en los traslados de más de 15 millones de usuarios que diariamente circulan por esta vialidad, considerada una arteria clave para la conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Con esta intervención, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer la infraestructura carretera, elevar la calidad de vida de la población y consolidar un sistema de movilidad más seguro, eficiente y acorde a las necesidades de una de las zonas metropolitanas más grandes del país.