Layda Sansores, Rocío Nahle, David Monreal y la difícil relación de la 4T con la educación superior pública

La gobernadora Layda Sansores metió a la cárcel al rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, con cargos muy probablemente inventados, porque el académico rechazó participar en actos políticos durante la campaña de 2024. Y eso que ambos habían sido compañeros de partido en Movimiento Ciudadano (MC): https://elpais.com/mexico/2026-01-14/la-detencion-del-rector-de-la-universidad-de-campeche-detona-la-ultima-polemica-de-layda-sansores.html

Su homóloga de Veracruz, Rocío Nahle, respondió con un despectivo “allá ellos” cuando le preguntaron sobre la decisión de prorrogar el rectorado de Martín Aguilar en la Universidad Veracruzana: https://imagendeveracruz.mx/estado/Alla-ellos-reacciona-Rocio-Nahle-a-prorroga-al-rector-de-la-UV-Martin-Aguilar-20250623-0085.html

Y el reprobadísimo ejecutivo estatal de Zacatecas, David Monreal Ávila, también conocido como el “hermano incómodo, fue severamente cuestionado por la titular del sindicato de académicos de la universidad PÚBLICA de dicho estado, Jenny González, por codo, ya que apenas le aportará 321.6 millones de pesos este año: https://portico.mx/2025/12/08/david-monreal-le-falla-a-la-uaz-solo-aporta-24-36-a-su-presupuesto-prometio-35-en-2026

Y, por si fuera poco, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que este año el presupuesto federal para la educación superior será 4 por ciento menor al del 2025 e incluirá recortes de entre el 2 y 8% a la UNAM, IPN y UAM: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2025/10/Paquete-economico-%C2%BFHay-inversion-en-educacion.pdf

¿UNA IZQUIERDA QUE ATACA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA?

En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y –supuestamente- el primer gobierno federal de izquierda estaría al frente del país muchos esperábamos (me incluyo) que llegarían mucho mejores tiempos a las universidades y educación superior públicas, golpeadas por los hoy odiados neoliberales con menosprecio y recortes presupuestales permanentes.

Pero no fue así, como lo demostró el IMCO en octubre pasado con su análisis del presupuesto federal de este año, al detallar que la educación superior pública recibirá el financiamiento más bajo desde el 2000. Por si fuera poco, la inversión federal en este rubro acumula una caída REAL del 40% desde el 2015.

Pese a ser un egresado de la UNAM, AMLO demostró un notorio rechazo a las instituciones públicas de educación superior, a las que quitó recursos directos y fondos concursables: https://desdepuebla.com/2020/02/19/amlo-la-4t-y-las-instituciones-publicas-de-educacion-superioruna-guerra-en-la-que-pagan-justos-por-pecadores/

Aunque el fundador de la 4T ya no es presidente de México, el “segundo piso de la transformación” sigue sin priorizar a la educación superior pública y lo demostró también este año, ya que les quitará 7.2 por ciento de recursos a las universidades estatales, alertó el ya mencionado análisis del IMCO: https://desdepuebla.com/2025/11/09/amlo-su-4t-y-la-animadversion-contra-las-universidades-publicas/

SIN RECURSOS Y HASTA PERSEGUIDOS

El ahorcamiento financiero no es el único ataque de algunos gobernadores morenistas, especialmente amlistas, contra universidades públicas y quienes las encabezan. Así, en junio pasado, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se entrometió en la sucesión en la UV al pedir “democracia” y respeto a los estatutos, que, presuntamente, impedían la continuidad de Martín Aguilar: https://palabrasclaras.mx/estatal/rocio-nahle-tira-aspiraciones-de-reeleccion-en-la-uv-con-la-ley-en-la-mano/.

Tampoco se llevan nada bien el gobernador de Zacatecas y el rector de la UAZ, Román Gutiérrez, quien apenas el 19 de enero de este año criticó el bajo aporte estatal, mientras a mediados de diciembre pasado David Monreal atacó a la administración universitaria por “falta de planeación, crisis y adeudos”: https://oem.com.mx/elsoldezacatecas/finanzas/david-monreal-critica-a-la-uaz-por-crisis-financiera-y-adeudos-27285622

Pero, si de arremeter contra las instituciones de educación superior públicas se trata, las palmas se las lleva la MEGA OBRADORISTA Layda Sansores, acusada de atentar contra la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam) tras meter en la cárcel a su ex aliado, José Alberto Abud: https://www.cronica.com.mx/opinion/2026/01/20/atentado-contra-la-autonomia-universitaria/

Nadie le cree que no tenga nada que ver con el asunto, principalmente por el hecho de que, además de atacar a Alberto Abud, antes hizo lo mismo con Sandra Laffon Leal, rectora de la Universidad Autónoma del Carmen, según denuncia del secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Armando González Plascencia: https://pulsoslp.com.mx/nacional/reprueba-la-anuies-detencion-del-rector-de-la-universidad-autonoma-de-campeche/2009176

ELEMENTOS

¿Y qué decir de cuando el ex gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y algunos de su gabinete, como el entonces secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, amenazaron con meter a la cárcel al ex rector, Alfonso Esparza?: https://desdepuebla.com/2020/01/18/david-mendez-niega-intervencion-del-gobierno-en-auditoria-del-congreso-en-la-buap/