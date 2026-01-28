Atizapán blinda su territorio con el nuevo Centro de Inteligencia Geográfica: Jarquín

Atizapán, Méx.- “El municipio de Atizapán utiliza herramientas de vanguardia y datos oficiales del IGECEM e INEGI, para defender su soberanía frente a los reclamos territoriales iniciados por Jilotzingo”, señalo José Ramón Jarquín Rodríguez, director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Agregó, que en un movimiento estratégico para garantizar la certeza jurídica y administrativa de su suelo, el Gobierno de Atizapán der Zaragoza, ha puesto en marcha el Centro de Inteligencia Geográfica, unidad tecnológica que tiene información cartográfica avanzada que permite documentar, con precisión milimétrica, la pertenencia de diversas zonas al municipio.

Dejó aclaró que Atizapán no inició el conflicto, sino que responde a un procedimiento de aclaración, promovido por el municipio vecino de Jilotzingo.

Ante la falta de un acuerdo amistoso, el diferendo se trasladó a la Comisión de Límites Territoriales de la Legislatura mexiquense, donde Atizapán está desahogando pruebas técnicas basadas en los planos oficiales del IGECEM y el INEGI, dijo Jarquín Rodríguez.

“Nosotros no tenemos problemas con los límites; los planos oficiales reconocen la pertenencia de esas tierras a Atizapán. Las pruebas presentadas legitimas de nuestra administración”, afirmó Jarquín Rodríguez.

En entrevista, dijo que la disputa se concentra principalmente en la colindancia de Prado Largo, justo en el punto marcado por el letrero de bienvenida al municipio.

El análisis cartográfico ha revelado construcciones sin regulación municipal en la zona, lo que sugiere posibles autorizaciones indebidas por parte de Jilotzingo.

Aclaró sobre “Zona Diamante” y, dijo que, el desarrollo de esta zona ha quedado suspendida.

Aunque grupos de ejidatarios han manifestado inquietudes por la delimitación de sus tierras, sobre esto, la dirección de Desarrollo Urbano subrayó que la representación legal para reclamar o defender el territorio ante la Legislatura recae exclusivamente en la administración municipal.

El ayuntamiento, actúa como el único ente con la facultad jurídica para sostener la soberanía del territorio.

Con esta infraestructura, Atizapán no solo busca ganar la batalla legal en el Congreso local, sino también evitar que intereses externos o confusiones administrativas, alteren la delimitación que históricamente le pertenece.