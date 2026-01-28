CONADE-CEDEM beneficia a más de 64 mil personas con acciones sociales

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), a través de su línea de acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM), mantiene el compromiso de contribuir al fomento de la práctica del deporte social de manera sistemática e incluyente que permita desarrollar hábitos saludables.

El éxito e impacto en diversos sectores de la población a nivel nacional, que ha favorecido la inclusión y la igualdad de oportunidades impulsando la iniciación, competencia, bienestar y cohesión social, se ha debido también a las colaboraciones con:

· Órganos de cultura física y deporte

· Alcaldías y municipios

· Instituciones públicas y privadas

En el periodo de marzo a diciembre de 2025, CEDEM realizó trabajo en equipo con alrededor de 30 instituciones con una repercusión aproximada de 64 mil 600 personas atendidas.

En dichas colaboraciones destacan órganos de cultura física en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan y Xochimilco en la CDMX, municipios como Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ecatepec, Amecameca y Texcoco en el Estado de México, así como en los estados de Querétaro, Puebla, Oaxaca, Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Tabasco, Guanajuato y Michoacán.

Se sumaron instituciones como la Unidad de Seguridad Escolar de la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) en casa asistencial, centro de asistencia, para ancianos y Amanecer para Niños, DIFEM, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como CONALEP, CETIS, IPN y UNAM.

Las acciones abarcaron el seguimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad para la atención de Zonas de Paz, además de conferencias motivacionales, eventos masivos, clínicas deportivas, capacitaciones, clases, torneos, congresos, ponencias, talleres y entregas de materias.

Bajo esas acciones este 2026 se continuará trabajando y coadyuvar a la implementación de diversos eventos deportivos que favorezcan el desarrollo de habilidades técnico-deportivas del alumnado y población en general.