Gobierno del EdoMéx instala sistemas de agua de lluvia en hospitales

Nezahualcóyotl, Méx.– Con el objetivo de garantizar el acceso al agua y fortalecer la atención médica en el Estado de México, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM), instaló 13 sistemas de captación de agua de lluvia en centros de salud, que beneficiarán a más de 260 mil personas al año. Con ello, se avanza 70 por ciento en la meta, es decir, 110 de los 156 sistemas previstos para 30 municipios de la entidad.

Con esta tecnología, en los hospitales se aprovecha el agua de lluvia en usos básicos para contribuir a la continuidad de los servicios, al ahorro del recurso hídrico y a una atención más digna para pacientes y personal de salud.

Las 13 unidades beneficiadas son IMSS Bienestar de “El Sol” y “El Vergelito”, el Establecimiento de Atención Médica “Los Pirules” y el Hospital General “Dr. Gustavo Baz Prada”, todos ellos en el municipio de Nezahualcóyotl; mientras que en El Oro fue en el IMSS Bienestar Centro de Salud “Santiago Oxtempan” y la Unidad Médica Rural 02 Santa Rosa de Guadalupe; así como en el hospital Psiquiátrico “José Sayago” en Acolman; y en el hospital General de Atlacomulco, en el municipio del mismo nombre.

Al igual que en la Subdirección de Urgencias del Estado de México ubicada en Toluca; el Centro de Salud “San Juan Acatitlán” en Luvianos; en el Hospital Municipal Zacualpan en el municipio del mismo nombre, el IMSS Bienestar – CEAPS Ignacio Allende San Juan Teotihuacán, demarcación Teotihuacán y Bienestar – Hospital General San Felipe del Progreso, donde el acceso al agua es fundamental para el funcionamiento diario y la prevención de riesgos sanitarios.

En total, se han llevado estos sistemas a 13 hospitales y 97 viviendas, y se instalarán 46 más en escuelas, con el propósito de fortalecer la resiliencia hídrica y el cuidado del agua desde lo local.

Con estas iniciativas, la CAEM reafirma su compromiso de avanzar hacia una gestión del agua más sostenible, solidaria y enfocada en las personas, especialmente en espacios tan sensibles como los centros de salud.