México, tercer país con mayor índice de accidentes en la construcción

Toluca, Méx.- México es el tercer país con mayor índice de accidentes laborales en el sector de la construcción, solo después de China y Corea del Sur, por lo que es fundamental garantizar la seguridad en la industria, destacó Luis Contreras, director de ingeniería en HDI Global México.

Tal es la importancia del sector que, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere que durante el segundo trimestre de 2025 la industria de la construcción aportó 7.1 por cuento al PIB nacional.

Precisó que, entre las herramientas indispensables para garantizar seguridad a la industria destacan herramientas como la seguridad ocupacional, permisos de trabajo, diagnósticos de seguridad, la alineación de procesos a normas y reglamentos, entre otras. Además, los seguros de construcción respaldan cada fase o etapa de un proyecto constructivo.

“Proteger una obra civil mediante seguros corporativos puede dividirse en dos tipos de riesgos: los operativos, desde aquellos dirigidos a obras terminadas hasta el ciclo de vida de un proyecto de energía renovable. Por otro lado, están los enfocados al proceso constructivo, es decir, en etapa de construcción y montaje”, dijo.

Puntualizó que, un ejemplo es el proyecto de remodelación del Estadio Azteca, que incluye actividades de demolición parcial, reforzamiento estructural, instalación de nuevas gradas, de sistemas eléctricos, entre otros elementos que requieren una cobertura especializada. Los costos integrados del proyecto se estiman en 2,100 millones de pesos, según la empresa propietaria del inmueble.

Gracias a los grandes proyectos y eventos de gran impacto en México, la industria de la construcción ha mostrado un crecimiento sostenido en años anteriores y se espera que entre 2025 y 2029 alcance un 4.5 por ciento, según informes.

Dado el potencial del país para seguir impulsando proyectos de construcción, la empresa aliada de industrias y clientes corporativos, HDI Global, comparte los siguientes puntos para determinar si un seguro es adecuado para la construcción: Aliarse con socios especializados en gestión de riesgos, como brokers de seguros.

Conocer el alcance del proyecto, las etapas constructivas o fases implícitas para contar con una cobertura integral y evitar imprevistos.

También, consideró que es fundamental realizar un análisis de riesgos para el adecuado diseño de una póliza y considerar rutas o etapas críticas a tener cuidado.

“Entre las principales causas de suspensión de obras están los errores humanos o malas maniobras, los fallos estructurales y las condiciones climáticas. Un seguro de construcción ayuda a prevenir, mitigar y respaldar estas situaciones”, dijo.

México enfrenta retos en materia de seguridad que afectan su posicionamiento internacional, pues según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la industria de la construcción fue la cuarta con mayor número de accidentes en 2024, con 44 mil 474 casos reportados. Además, un estudio de 2022 colocó al país como el tercero con mayor índice de accidentes laborales, solo después de China y Corea del Sur.