Coordina EdoMéx programa de ordenamiento con CDMX y estados vecinos

Metepec, Méx.- Para mejorar la calidad de vida de más de 22 millones de personas que habitan en una de las zonas más pobladas del país, el Estado de México fue sede de la primera sesión ordinaria del 2026 del Secretariado Técnico Conjunto del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, órgano colegiado que tiene el objetivo de construir una agenda común para dar solución a retos comunes.

Con la coordinación del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los gobiernos del Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo y Morelos elaboran el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

Durante el encuentro en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) en Metepec se definieron las próximas actividades, entre las que destacan dos procesos de participación ciudadana: una consulta indígena y una consulta pública.

Los temas prioritarios y las propuestas de coordinación que se pondrán a consideración de la ciudadanía son: desarrollo urbano, movilidad, servicios públicos, agua, manejo de residuos, gestión de riesgos, sostenibilidad ambiental, salud, seguridad, turismo y desarrollo económico, entre otros.

Cabe destacar que esta importante región del país está integrada por 84 municipios: 59 del Estado de México, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 8 de Hidalgo y uno de Morelos.

Finalmente, se informó que el estado de Hidalgo será sede de la próxima sesión ordinaria del Secretariado Técnico Conjunto, la cual se llevará a cabo en el mes de febrero. Este encuentro dará continuidad a la ruta de trabajo establecida para la elaboración del POZMVM.