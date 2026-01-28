El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a México

Ciudad de México.- The Coca-Cola Company invita a la afición de México a ver el trofeo más deseado del mundo previo a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 26™. El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, llegará a México el 26 de febrero, dando a los fans la oportunidad de ver de cerca el trofeo más codiciado del fútbol: el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

“Estamos entusiasmados por acercar a los fans al corazón del juego con el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola. Este año, el Tour ofrece a los aficionados la increíble oportunidad de experimentar la emoción y conexión del fútbol de cerca”, dijo Mickael Vinet, Vicepresidente Global de Assets, Influencers & Partnerships, The Coca-Cola Company. “Invitamos a los fans a vivir de cerca todo el abanico de emociones que se experimentan al ver un partido de fútbol, comenzando por la emoción y anticipación al traer el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA a México”.

La Copa Mundial de la FIFA 26 será la más grande celebrada hasta ahora, ya que tendrá sede en tres países anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— con más equipos, más partidos y más celebraciones que nunca antes. Durante su recorrido global realizará 75 paradas, a lo largo de más de 150 días de gira. En México, visitará 10 ciudades durante 26 días, una oportunidad única para que los aficionados experimenten de cerca la emoción y conexión del fútbol. Esta es la primera ocasión en que la copa visita por tanto tiempo un país sede.

“El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es reconocido en todo el mundo como uno de los símbolos más grandes del deporte, y Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta”, afirmó Romy Gai, Director de Negocios de la FIFA. “Durante dos décadas, nuestra colaboración con Coca-Cola ha unido a los aficionados y les ha acercado a la magia de la Copa Mundial de la FIFA a través del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola. A lo largo de cinco ediciones, el icónico trofeo ha visitado 182 de nuestras 211 Asociaciones Miembros, y esta gira será particularmente especial – ya que no sólo celebramos el 20 aniversario del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, sino que también nos preparamos para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.”

Coca-Cola acerca la conexión y la magia del fútbol a los fans de México, quienes podrán disfrutar del Tour con experiencias exclusivas, que incluyen el tomarse la fotografía oficial con el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, llegará a México en una primera etapa el 26 de febrero y se quedará hasta el 22 de marzo, regresando para terminar la gira global del 5 al 8 de junio. Las ciudades que vivirán la magia de tener el trofeo en casa son:

– Guadalajara, del 28 de febrero al 2 de marzo, en el Estadio Guadalajara

– León, el 4 y 5 de marzo, en Poliforum

– Veracruz, del 6 al 7 de marzo, en el WTC

– Chihuahua, el 9 y 10 de marzo, en el Centro de Convenciones

– Querétaro, el 11 y 12 de marzo, en el Centro de Congresos

– Monterrey, del 14 al 16 de marzo, en el Estadio Monterrey

– Puebla, el 18 y 19 de marzo, en el Centro de Congresos

– Mérida, el 21 y 22 de marzo, en el Centro Internacional de Congresos

– Ciudad de México, del 5 al 8 de junio, en Utopía Mixiuhca

Todos los fans y consumidores podrán disfrutar y participar gratuitamente en el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA al registrarse en el link que encontrarán en el código QR que ya se encuentra activo.