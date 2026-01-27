PT trabaja con principios y proyectos políticos, el desalojo de oficinas no afecta: González

Toluca, Méx.- Ante el desalojo de las oficinas que se ubicaban la calle de Morelos en Toluca, el Partido del Trabajo (PT), mantiene firme su proyecto político, sustentado en la ética, la moral y la confianza entre su militancia.

Así lo señaló el dirigente estatal del PT, Oscar González Yáñez, al inaugurar las nuevas oficinas del Partido del Trabajo (PT) en la capital mexiquense, y señaló que el proceso mediante el cual el PT dejó el inmueble anterior fue legal y se resolvió de manera rápida, subrayando que, si bien se trataba de un espacio construido con el esfuerzo y recursos de militantes y dirigentes, la pérdida de un inmueble no representa una derrota política ni moral para el partido.

Ante dirigentes municipales, presidentes municipales de municipios del sur del estado, el también diputado local, externó: “Confiar en los compañeros no es malo, aunque a veces esa confianza se defraude. Lo verdaderamente fácil es perder la moral y la ética, y eso es algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer”, expresó.

González Yáñez adelantó que, además, el tema legal del despojó de las instalaciones quedará en manos de la dirigencia nacional, al ser la instancia con la representación jurídica del partido, mientras que la militancia en el Estado de México continuará enfocada en las tareas políticas y sociales prioritarias.

También, ante la diputada local, Ana Yurixi y la diputada, María del Consuelo Estrada, contrastó las preocupaciones del PT con las de otros actores políticos, al señalar que mientras algunos se enfocan en disputas por espacios físicos o en reformas electorales, el Partido del Trabajo mantiene como eje central la defensa del país y el fortalecimiento de sus principios fundacionales.

“No nos preocupa quedarnos con una casa o un edificio. Nos quedamos con la dignidad, la moral y los principios del Partido del Trabajo, y eso no nos lo quita nadie. Ahora estamos en un inmueble donde todos colaboramos para inaugurarlo”, indicó.