Operación “Restitución” registró 778 denuncias por hechos ocurridos en 2024

Toluca, Méx.- En el año 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recibió 5 mil 594 denuncias por el delito de despojo y contra la propiedad, de las cuales 2 mil 439 (43.6 por ciento) corresponden a hechos no constitutivos de delito, tales como conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes entre otros.

Dentro de las conductas denunciadas no constitutivas de delito se identificaron 671 expedientes de investigación, por disputas sobre la propiedad entre 2 o más particulares, 592 por señalamientos sin acreditar la legítima propiedad o posesión del inmueble, 564 que refieren controversias familiares o civiles, en tanto que 240 fueron determinadas de no ejercicio de acción penal o abstención de investigar porque no se consumó el hecho o el inmueble ya no es ocupado.

De igual forma, de las 2 mil 439 denuncias iniciadas por hechos presuntamente no constitutivos de delito, registrados en el 2025, 213 fueron resueltas a través de acuerdo reparatorio entre las partes en sede ministerial, 97 fueron remitidas a diversa unidad de investigación al identificar que se encuentran relacionadas con delitos diversos a los de despojo y contra la propiedad, en tanto que 62 denuncias fueron consideradas como duplicadas al referir el mismo inmueble registrado en expediente previo.

Cabe señalar, que, al comparar el total de denuncias recibidas en el año 2025 contra las del 2024, cuando se registraron 4 mil 936, se registra un incremento de 658, sin embargo, resulta importante señalar que de los 5 mil 594 expedientes de investigación iniciados en el año que concluyó, 778 fueron por hechos que ocurrieron en el año 2024 o previamente, es decir, la ciudadanía demostró confianza y exigencia de justicia al acudir a sede ministerial a iniciar su denuncia.

Para combatir los delitos de despojo y contra la propiedad, desde el mes de abril de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y autoridades municipales llevan a cabo la Operación “Restitución”. A través de la cual 1,484 inmuebles han sido asegurados y 860 restituidos a quienes han acreditado su legítima propiedad o posesión en 64 municipios.

Así mismo, estas acciones permanentes entre autoridades federales y estatales han permitido la detención de 329 personas relacionadas con los referidos delitos, 44 han sido a través de órdenes de aprehensión y 285 de ellos en flagrancia, mismos que se encuentran en diversas etapas procesales ante un Órgano Jurisdiccional.

Derivado de las acciones de Operación “Restitución”, se ha logrado fomentar la denuncia ciudadana y exigencia de justicia, ya que un mayor número de víctimas acuden a sede ministerial a señalar estos ilícitos, dentro de los cuales se encuentra hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.