CODHEM inicia certificación de personas defensoras municipales

Toluca, Méx.- El Comité de Certificación en materia de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) aprobó la emisión de la convocatoria para el curso autogestivo y el proceso de certificación, dirigido a personas que aspiren a ser titulares de las Defensorías Municipales, para que cumplan con dicho requisito establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como a quienes ya se desempeñan en dicho cargo y desean renovar su certificación.

El presidente del organismo defensor, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, anunció que se preparó un curso autogestivo para presentar el examen de la certificación en materia de Derechos Humanos, que estará disponible de manera digital, del 26 de enero al 30 de octubre de 2026 y tendrá una duración de 40 horas, con actividades que deberán completar en su totalidad.

Añadió que el objetivo de la certificación es que las personas que la obtengan cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios en materia de derechos humanos, que les permitan desarrollar sus funciones en el ámbito municipal en términos del marco jurídico correspondiente, para promover, divulgar y defender los derechos humanos.

Las personas que apliquen para obtener la certificación, que tiene un costo simbólico de recuperación, deberán realizar un examen general de conocimientos en las instalaciones de la CODHEM. Dicha evaluación constará de 50 preguntas y es indispensable obtener una calificación mínima de 8 puntos (en una escala de evaluación de 0 a 10) para aprobarlo.

El examen general de conocimientos se podrá realizar durante tres periodos aprobados por el Comité de Certificación en materia de Derechos Humanos de la CODHEM: del 4 de febrero al 27 de marzo; del 4 de mayo al 30 de junio; y del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2026.

Las personas interesadas en iniciar el proceso de certificación tienen que realizar su registro en la liga: https://certificaciondh.codhem.org.mx y se sujetarán a lo previsto en la convocatoria, así como a las demás disposiciones que emita la CODHEM al respecto. La convocatoria completa se encuentra publicada en la página oficial www.codhem.org.mx .