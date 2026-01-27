Invita DIF Toluca a jornada de salud comunitaria

Toluca, Méx.- La Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez invita a la ciudadanía a participar en la Jornada de Salud y Servicios Asistenciales, donde podrán acceder a atención médica gratuita para fortalecer la prevención de enfermedades.

El próximo 28 de enero a partir de las 9:00 horas, las y los vecinos de Tecaxic en su explanada delegacional encontrarán consulta médica general, orientación nutricional, atención odontológica y psicológica, así como toma de glucosa, aplicación de vacunas, pruebas rápidas de VIH y asesoría en planeación familiar.

Estos servicios enfocados en el cuidado integral de la salud impulsados el Gobierno municipal que encabeza el alcalde Ricardo Moreno junto con Pegueros Velázquez, también propician la cercanía con la comunidad para garantizar el acceso equitativo a la salud, a la vez de fortalecer la prevención y promover el bienestar de las familias.