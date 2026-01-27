Investigadora Jocelyn Liévanos gana Premio Talento 2025 por estudios de gentrificación

Toluca, Méx.- La gentrificación se ha consolidado como uno de los fenómenos urbanos más visibles y debatidos, tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general. En este contexto, la investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Jocelyn Elizabeth Liévanos Díaz, ha centrado su labor académica en el análisis de este proceso, trabajo que recientemente fue reconocido con el Premio Talento: Jóvenes Científicos e Investigadores 2025.

El galardón es otorgado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), como reconocimiento a la trayectoria y aportaciones de jóvenes investigadores.

La especialista explicó que la gentrificación ha adquirido mayor visibilidad pública debido a la generación de movimientos sociales y a las inconformidades sociales, económicas y políticas que provoca en diversos territorios.

Con más de siete años de experiencia en esta línea de investigación, Liévanos Díaz ha estudiado distintas modalidades de gentrificación, entre ellas la turística, la verde y la transnacional, así como fenómenos asociados como la llegada de nómadas digitales, el uso de plataformas de alojamiento temporal, la especulación inmobiliaria, el desplazamiento de comunidades y las dificultades de acceso a la vivienda.

La investigadora destacó que su interés por estos temas surgió desde la licenciatura, impulsado por su vocación docente y de investigación. Asimismo, subrayó la importancia de los programas de acercamiento a la ciencia, como el Programa Delfín, que permiten al estudiantado involucrarse en la investigación desde etapas tempranas de su formación académica.

Actualmente, Liévanos Díaz se desempeña como docente en la Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana (APOU) y en el Doctorado en Diseño. Señaló que recibir el Premio Talento COMECyT 2025 fue una experiencia inesperada y gratificante, ya que representa un reconocimiento a su producción académica, participación en congresos y labor en la formación de estudiantes.

Destacó que el campo de la arquitectura y el diseño ofrece amplias posibilidades de investigación desde enfoques sociales, económicos y políticos, y subrayó que en México existen cada vez más oportunidades para el desarrollo académico, como becas para estancias de investigación, así como convenios y vínculos con instituciones nacionales e internacionales.

Finalmente, la universitaria hizo un llamado a la comunidad estudiantil y a las y los jóvenes interesados en la investigación científica a aprovechar las estancias, movilidades y apoyos académicos que ofrece la Universidad.

“Identificar desde la licenciatura aquello que nos apasiona es fundamental para construir experiencias que permitan descubrir la vocación científica y fortalecer el vínculo entre la licenciatura y el posgrado”, concluyó Jocelyn Elizabeth Liévanos Díaz.