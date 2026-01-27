Proyecto Bosque-Escuela enseña cuidado de los bosques en EdoMéx

Metepec, Méx.– Con el objetivo de acercar a niñas, niños y jóvenes al conocimiento, la experiencia y la cultura forestal, el Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), impulsa el proyecto Bosque-Escuela, mediante el cual se han realizado 50 visitas guiadas en sus instalaciones y 25 eventos de educación, con un alcance de mil quinientas personas en 2025.

A través de esta iniciativa, estudiantes, docentes, asociaciones civiles y público en general, recorren diversas áreas de las oficinas centrales de Probosque para comprender el proceso integral de los incendios, el control de plagas, la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la ganadería, el proceso de selección de semillas de calidad, y la producción de planta y su establecimiento en campo.

Este proyecto, también contempla jornadas de restauración, talleres, ferias y exposiciones; así como la gestión de prácticas profesionales, servicios sociales y voluntariados.

En el marco del Día de la Educación Ambiental, Tania Rivera Martínez, encargada del despacho de la Coordinación de Delegaciones de Probosque señaló que se trabaja para llevar estas actividades a las escuelas y que cada una cuente con un área verde de conservación. “Hemos ya logrado la firma del convenio entre la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Estado de México y Probosque, a través de un convenio macro y un convenio específico, en donde se suman las siete acciones principales del proyecto Bosque-Escuela”.

Con estas acciones y bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la educación ambiental, la cultura forestal y la conservación de los ecosistemas como pilares para el bienestar de las comunidades mexiquenses y el desarrollo sustentable, para formar nuevas generaciones conscientes de que cuidar el bosque es cuidar la vida.